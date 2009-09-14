همکاری ایران و سازمان بین المللی دریانوردی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به سومین سفر "افتیمیوس میتروپلوس" دبیرکل بین المللی دریانوردی به ایران، امنیت دریانوردی، ایمنی کشتیرانی و دریانوردی، رعایت محیط زیست و رضایت بخشی کشتیرانی و دریانوردی را از وظایف سازمان بین المللی دریانوردی عنوان کرد.

معاون وزیر راه و ترابری افزود: به منظور تحقق این وظایف کنوانسیونهای متعددی تصویب شده است، ضمن اینکه هدف اصلی ایران برداشتن گامهای موثر و بزرگتر برای توسعه دریانوردی در سایه همکاری منطقه و بین المللی به ویژه سازمان بین المللی دریانوردی است.

وی با بیان اینکه ایران در زمینه سخت افزاری و توسعه بنادر گامهای خوب و موثری برداشته است، ابراز امیدواری کرد در راستای این همکاریها، استعدادهای بالقوه ایران در زمینه دریانوردی به بالفعل تبدیل شود. به گفته طاهری، ایران در اجرای طرحهای توسعه دریانوردی بین المللی مصمم است.

مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین از مشارکت و همکاری نزدیک ایران با سازمان بین المللی دریانوردی برای مقابله با دزدان دریایی خبر داد و گفت: این موضوع به یک مسئله بین المللی تبدیل شده است و چون ارتباط نزدیکی میان سازمان بین المللی دریانوردی با سازمان دریانوردی ایران وجود دارد با اعزام نیروی نظامی برای مقابله با دزدان دریایی در رفع این مشکل کمک می کنیم.

