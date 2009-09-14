کاهش آمار جمعیت کیفری زندانهای خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت الاسلام مهدی رضایی ظهر دوشنبه در جلسه مقدماتی جشن گلریزان نیشابور در دادگستری نیشابور افزود: در حال حاضر 569 نفر به دلیل جرایم غیر عمد شامل تصادف منجر به فوت، ضرب و جرح، نفقه، مهریه و صدور چک بلامحل در زندانهای استان به سر می برند.

وی با بیان اینکه زندان نیشابور به لحاظ آمار زندانیان غیر عمد در ردیف پنجم استان قرار دارد تصریح کرد: در زندان نیشابور 106 زندانی جرایم غیر عمد شامل 20 نفر تصادف منجر به فوت و صدمه بدنی، 18 نفر مهریه و ترک انفاق ، چک بلامحل و محکومیت های مالی 65 نفر و ضرب وجرح و قتل غیر عمد سه نفر در حال تحمل حبس هستند که برای آزادی آنان به مبلغی نزدیک به 2 میلیارد تومان نیاز است که خودیاری زندانی و تخفیف شاکیان را می طلبد.

وی از فعالیت های چشمگیر انجمن حمایت از زندانیان نیشابور تقدیر کرد و گفت: انجمن حمایت نیشابور از نظر فعالیت و اقدامات در مورد آزادی زندانیان در ردیف دوم استان قرار گرفته است که این نشان دهنده تلاش مضاعف مسئولان انجمن و خیران شهرستان در سال گذشته بوده است.

رضایی با اشاره به دستور العمل اداره کل زندان های استان خراسان رضوی افزود: هرساله جشن گلریزان برای مددجویان جرایم غیر عمد در شهرستان نیشابور برگزار می شود و به همت مسئولان کشوری در سال جاری نیز جشن بزرگ حمایت که متولی آن انجمن جمایت از زندانیان بوده و شامل کلیه زندانیان است ، در نظر گرفته شده است .

رضایی تصریح کرد : زندان نیشابور با آمار هزار و 33 نفر زندانی با توجه به فرسوده و قدیمی آن از آمار بالا و قابل توجهی برخوردار است.

وی افزود: البته با بررسی دو طرح مصوب ریاست جمهوری و هیئت وزیران در سفرهای استانی ، اعتبارات مورد نیاز برای ساخت زندان جدید در نیشابور و کاشمر در آینده نزدیک جذب خواهد شد.

وی با اشاره به دستور العمل قوه قضائیه در مورد زندان زدایی خاطر نشان کرد: در این راستا تلاش مضاعفی از سوی سازمان ها و ارگان های ذیربط صورت پذیرفته است و ماخواستار تعامل بیشتر دادگستری شهرستان با زندان نسبت به این موضوع هستیم.