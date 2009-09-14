  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۵۵

تیموری کرمانی خبر داد:

تاکسیهای مدل 83 به بالا مجوز سرویس مدارس را دریافت می کنند

تاکسیهای مدل 83 به بالا مجوز سرویس مدارس را دریافت می کنند

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعلام کرد: تنها برای تاکسیهای بالای سال 83 مجوز سرویس مدارس صادر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین تیموری کرمانی در حاشیه جلسه ارتباط مستقیم مردم با مدیران معاونت حمل ونقل و ترافیک در جمع خبرنگاران گفت: تاکسیهایی که مدل آنها زیر 83 باشد به هیچ عنوان محوز دریافت نمی کنند و نمی توانند به مدارس خدمت رسانی کنند.

این مقام مسئول در شهرداری تهران در خصوص مبلغ تعیین شده برای نرخ تاکسی‌ها که به عنوان سرویس مدارس خدمات‌رسانی می‌کنند، تاکید کرد: این نرخ مطابق با مسافت و مسیرها است و قیمتهای پایه نسبت به سال گذشته افزایش نخواهد داشت.

به گفته وی مبالغ تعیین شده با توجه به مسیر و مسافتی است که باید طی شود در نظر گرفته شده و تا کنون نیز رضایت نسبی در مورد این نرخها وجود داشته است.

تیموری کرمانی با بیان اینکه  آموزش و پرورش11 هزار و 917 دستگاه تاکسی از برای سرویس مدارس درخواست داشته گفت: سازمان تاکسیرانی بیش از 12 هزار و 239 دستگاه تاکسی را به عنوان سرویس مدارس به آموزش و پرورش معرفی کرده و در واقع بیش از نیاز اعلام  شده اعلام آمادگی برای خدمات رسانی کرده ایم.

مدیرعامل تاکسیرانی تهران با تاکید بر اینکه نیاز سرویس مدارس توسط تاکسیرانی به طور کامل و صد در صد تامین خواهد شد گفت: در عین حال آموزش و پرورش برای یک هزار و 489 دستگاه ون اعلام نیاز کرد که سازمان تاکسیرانی بیش از دو هزار و 234 دستگاه ون را در اختیار آنها قرار داده است.

این مقام مسئول در شهرداری تهران با اشاره به اینکه درمورد سرویس مدارس جلسات و رایزنیهای زیادی با سازمان آموزش و پرورش شهر تهران صورت گرفته است تا رضایت آموزش و پرورش و مدارس و اولیاء جلب شده و مشکلی در این زمینه به وجود نیاید تصریح کرد: برای نظارت بر اجرای نرخهای تعیین شده و رضایتمندی والدین در تمام مناطق نظارت بر سرویسهای مدارس از ابتدای سال تحصیلی به طور دقیق صورت می گیرد و با هر نوع تخلف به شدت برخورد خواهد شد.

تیموری کرمانی همچنین از مدارس و والدین خواست هرگونه تخلف و مشکل را سریعا به تاکسیرانی اعلام کنند تا با تخلفات احتمالی برخورد شده و تاکسیها بتوانند به عنوان سرویس مدارس خدمات رسانی مناسبی داشته باشند.

کد مطلب 947161

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها