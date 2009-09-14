تاکسیهای مدل 83 به بالا مجوز سرویس مدارس را دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین تیموری کرمانی در حاشیه جلسه ارتباط مستقیم مردم با مدیران معاونت حمل ونقل و ترافیک در جمع خبرنگاران گفت: تاکسیهایی که مدل آنها زیر 83 باشد به هیچ عنوان محوز دریافت نمی کنند و نمی توانند به مدارس خدمت رسانی کنند.

این مقام مسئول در شهرداری تهران در خصوص مبلغ تعیین شده برای نرخ تاکسی‌ها که به عنوان سرویس مدارس خدمات‌رسانی می‌کنند، تاکید کرد: این نرخ مطابق با مسافت و مسیرها است و قیمتهای پایه نسبت به سال گذشته افزایش نخواهد داشت.

به گفته وی مبالغ تعیین شده با توجه به مسیر و مسافتی است که باید طی شود در نظر گرفته شده و تا کنون نیز رضایت نسبی در مورد این نرخها وجود داشته است.

تیموری کرمانی با بیان اینکه آموزش و پرورش11 هزار و 917 دستگاه تاکسی از برای سرویس مدارس درخواست داشته گفت: سازمان تاکسیرانی بیش از 12 هزار و 239 دستگاه تاکسی را به عنوان سرویس مدارس به آموزش و پرورش معرفی کرده و در واقع بیش از نیاز اعلام شده اعلام آمادگی برای خدمات رسانی کرده ایم.

مدیرعامل تاکسیرانی تهران با تاکید بر اینکه نیاز سرویس مدارس توسط تاکسیرانی به طور کامل و صد در صد تامین خواهد شد گفت: در عین حال آموزش و پرورش برای یک هزار و 489 دستگاه ون اعلام نیاز کرد که سازمان تاکسیرانی بیش از دو هزار و 234 دستگاه ون را در اختیار آنها قرار داده است.

این مقام مسئول در شهرداری تهران با اشاره به اینکه درمورد سرویس مدارس جلسات و رایزنیهای زیادی با سازمان آموزش و پرورش شهر تهران صورت گرفته است تا رضایت آموزش و پرورش و مدارس و اولیاء جلب شده و مشکلی در این زمینه به وجود نیاید تصریح کرد: برای نظارت بر اجرای نرخهای تعیین شده و رضایتمندی والدین در تمام مناطق نظارت بر سرویسهای مدارس از ابتدای سال تحصیلی به طور دقیق صورت می گیرد و با هر نوع تخلف به شدت برخورد خواهد شد.

تیموری کرمانی همچنین از مدارس و والدین خواست هرگونه تخلف و مشکل را سریعا به تاکسیرانی اعلام کنند تا با تخلفات احتمالی برخورد شده و تاکسیها بتوانند به عنوان سرویس مدارس خدمات رسانی مناسبی داشته باشند.