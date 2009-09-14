خرید 100 هزار تن انواع برنج تضمینی از کشاورزان مازندرانی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه بررسی خرید ارقام تضمینی برنج در استانداری افزود: برنج یکی از محصولات استراتژیک استانهای شمالی بوده که روزها و هفته های اخیر نقل محافل سیاسی و اجتماعی کشور است.

وی خاطر نشان کرد: دغدغه کشاورزان مبنی بر فروش محصولاتشان جدی بوده و فشارهای روانی فراوانی را در صورت عدم تحقق وعده هایشان در جامعه به دنبال خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون قالب برداشت برنج در استان توسط کشاورزان انجام شده است، تصریح کرد: به نظر می رسد گستردگی نگهداری کالا در شالیکوبیهایی که پر از برنج شده در بحران روانی جامعه اثرگذار باشد که باید برای این مهم چاره اندیشی کرد.

وفایی نژاد با بیان اینکه خواسته های استان و کشاورزان را با حضور استاندار در وزارت بازرگانی بدون پرده مطرح کردیم، یادآور شد: دغدغه ها، حساسیتها و شرایط و معضلات اجتماعی استان در بخش برنج با حضور مسئولان ارشد استان و وزیر بازرگانی بررسی شد.

به گفته وی، قیمت خرید تضمینی برنج در شرایط فعلی 30 درصد بالاتر از برنج خارجی از کشاورزان صورت خواهد گرفت و زمینه سوء استفاده و ایجاد تنش های اجتماعی را در بازار کاهش خواهد داد.

به گزارش مهر، دولت با ورود بی رویه حدود 900 هزار تن در فصل برداشت برنج صدمه جدی را بر پیکره تولید این محصول استراتژیک در استانهای شمالی وارد آورده است.