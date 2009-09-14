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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۳۲

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "به افق آفتاب" با بررسی نوع نگاه انسان‌ها به زندگی فردا 24 شهریورماه از رادیو ایران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به سردبیری عبدالله اعلایی ساعت 12:30 به مدت یک ساعت روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "دلنوازان" 24 شهریور در رادیو ایران صدای غلامحسین بنان را پخش می‌کند.

ـ برنامه "روزنه" 24 شهریور در رادیو ایران با عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفتگو می‌کند.

ـ برنامه "در کنار هم" 24 شهریور در رادیو ایران با مسئول توسعه تربیت بدنی مدارس گفتگو می‌کند.

ـ تفسیر آیه پنج سوه انشراح 24 شهریور در قالب برنامه "والعصر" از رادیو ایران پخش می‌شود.

ـ برنامه "سی شب سی حضور" 24 شهریور در رادیو ایران به موضوع عدالت و دادگری می‌پردازد.

ـ برنامه "روی خط ورزش" 24 شهریور در رادیو ایران با وحید ابوالحسنی مدیر روابط عمومی فدراسیون بسکتبال ایران گفتگو می‌کند.  

ـ برنامه "کاوشگر 22" 24 شهریور در رادیو جوان به موضوع زمین‌شناسی می‌پردازد.

ـ برنامه "باغ آینه" 24 شهریور در شبکه صدای آشنا به تاثیرپذیری ادبیات غرب از کتاب انجیل می‌پردازد.

ـ برنامه "اقلیم قلم" 24 شهریور در صدای آشنا ادبیات عامه پسند را بررسی می‌کند.

ـ ویژه برنامه "عیدانه" 29 شهریور ساعت 8:30 از رادیو فرهنگ روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 947165

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