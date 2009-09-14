اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه به سردبیری عبدالله اعلایی ساعت 12:30 به مدت یک ساعت روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "دلنوازان" 24 شهریور در رادیو ایران صدای غلامحسین بنان را پخش می‌کند.

ـ برنامه "روزنه" 24 شهریور در رادیو ایران با عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفتگو می‌کند.

ـ برنامه "در کنار هم" 24 شهریور در رادیو ایران با مسئول توسعه تربیت بدنی مدارس گفتگو می‌کند.

ـ تفسیر آیه پنج سوه انشراح 24 شهریور در قالب برنامه "والعصر" از رادیو ایران پخش می‌شود.

ـ برنامه "سی شب سی حضور" 24 شهریور در رادیو ایران به موضوع عدالت و دادگری می‌پردازد.

ـ برنامه "روی خط ورزش" 24 شهریور در رادیو ایران با وحید ابوالحسنی مدیر روابط عمومی فدراسیون بسکتبال ایران گفتگو می‌کند.

ـ برنامه "کاوشگر 22" 24 شهریور در رادیو جوان به موضوع زمین‌شناسی می‌پردازد.

ـ برنامه "باغ آینه" 24 شهریور در شبکه صدای آشنا به تاثیرپذیری ادبیات غرب از کتاب انجیل می‌پردازد.

ـ برنامه "اقلیم قلم" 24 شهریور در صدای آشنا ادبیات عامه پسند را بررسی می‌کند.

ـ ویژه برنامه "عیدانه" 29 شهریور ساعت 8:30 از رادیو فرهنگ روی آنتن می‌رود.