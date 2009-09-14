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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۵۵

مردم کرج در لیالی قدر 2200 واحدخون اهدا کردند

مردم کرج در لیالی قدر 2200 واحدخون اهدا کردند

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره انتقال خون کرج گفت: شهروندان کرجی در لیالی قدر دو هزار و 200 واحد خون اهدا کردند که هر واحد خون شامل 450 سی سی خون است.

دکتر مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: خونهای اهدایی مردم کرج در لیالی قدر تحویل مراکز درمانی شده است.

وی افزود:  مردم این شهرستان در لیالی قدر دو هزار و 200 واحد خون اهدا کردند که هر واحد خون شامل 450 سی سی خون است و این خونها تحویل 20مرکز درمانی غرب استان تهران شده است.

این مسئول ادامه داد:  تمام این واحدهای خون پس از انجام آزمایشات دقیق پزشکی و اطمینان از سالم بودن در اختیار مراکز درمانی قرار گرفتند.

ابراهیمی گفت: در لیالی قدر علاوه بر سه پایگاه ثابت اداره انتقال خون کرج، شش پایگاه سیار در مناطق پرتراکم این شهرستان مستقر شده بود.

رئیس اداره انتقال خون کرج اضافه کرد: پایگاههای ثابت این اداره تا پایان ماه مبارک رمضان شبها از ساعت 20 و 30 لغایت سحرگاه روز بعد آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند.

کد مطلب 947166

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