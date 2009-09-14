جمعیت دانش آموزی استان مرکزی دو درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سیف الله کریم زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این تعداد دانش آموز شامل 11 هزار دانش‌آموز در مقطع پیش‌ دبستانی، 98 هزار دانش‌آموز ابتدایی، 64 هزار نفر راهنمایی و 77 هزار نفر مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی هستند.

وی با اشاره به وجود دو هزار و 700 واحد آموزشی دولتی در استان اضافه کرد: 270 مدرسه در سطح استان مرکزی به صورت دو نوبته کار می کنند.

کریم زاده با بیان اینکه در سال تحصیلی گذشته درصد قبولی مقاطع مختلف 1.5 درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید، 19 هزار و 300 دانش آموز در 210 واحد آموزشی غیر دولتی ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: امسال 100 مدرسه در استان به صورت هیئت امنایی اداره می شود که این رقم در سال 86، 20 مدرسه و در سال گذشته 47 مدرسه بوده است.

کریم زاده با تاکید بر اینکه 15 هزار و 500 نیروی فرهنگی تعلیم و تربیت دانش آموزان این استان را بر عهده دارند، خاطر نشان کرد: امسال یکهزار و 550 معلم این استان بازنشسته می شوند که از این تعداد، 800 نفر به صورت عادی و 750 نفر به صورت پیش از موعد به بازنشستگی می رسند.

وی در ادامه در رابطه با آنفلوانزای نوع A گفت: در این رابطه تمهیداتی از جمله جداسازی دانش آموزان مبتلا از دیگر دانش آموزان اندیشیده شده است که برای این دانش آموزان آموزش از راه دور داده می شود.

وی تصریح کرد: 20 میلیون تومان اعتبار ویژه نیز برای بهداشت مدارس در نظر گرفته شده است.