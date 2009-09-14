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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۱۱

با حکم لاریجانی:

ابوترابی و باهنر معاونان رئیس‌مجلس شدند/ تشکیل معاونت نظارت‌وقوانین

ابوترابی و باهنر معاونان رئیس‌مجلس شدند/ تشکیل معاونت نظارت‌وقوانین

رئیس مجلس شورای اسلامی در احکام جداگانه ای محمد حسن ابوترابی فرد و محمدرضا باهنر را به ترتیب به سمت معاونت قوانین و معاونت نظارت خود منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در حکم لاریجانی به ابوترابی فرد ، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است : با توجه به تصویب تشکیلات جدید مجلس شورای اسلامی، جنابعالی با سوابق ارزشمند پارلمانی را به سمت معاونت قوانین رئیس مجلس منصوب می نمایم. امیدوارم با ساماندهی لازم در جهت تدوین قوانین و تنقیح قوانین زمینه مناسب برای استفاده بهینه و کارآ کمیسیونهای مجلس را فراهم نمایید. از خداوند متعال توفیق جنابعالی را خواستارم.

در حکم باهنر نیز می خوانیم : با توجه به تصویب تشکیلات جدید مجلس شورای اسلامی، جنابعالی با سوابق طولانی و ارزشمند پارلمانی را به سمت معاونت نظارت رئیس مجلس منصوب می نمایم. امیدوارم با ساماندهی لازم در جهت زمینه سازی نظارت بهتر کمیسیونهای مجلس، اقدامات لازم به عمل آورید.

از خداوند متعال توفیق جنابعالی را خواستارم.

کد مطلب 947172

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