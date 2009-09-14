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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۳۸

هشدار/

شهروندان کرجی برای خرید خودرو اطلاعات لازم را کسب کنند

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان تهران از کلاهبرداری دو مرد شیاد که به بهانه فروش خودرو، مبالغ هنگفتی را از مردم دریافت می کردند خبر داد و به شهروندان توصیه کرد تا پیش از خرید و فروش خودرو اطلاعات لازم را کسب کنند.

سرهنگ اسماعیل هادئی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این دو فرد به بهانه معاوضه خودروهای فرسوده و فروش انواع خودرو از مردم کرج کلاهبرداری کرده اند که با پیگیری های لازم، تحت تعقیب پلیس قرار گرفته و یکی از آنان دستگیر شد.   

وی افزود: 18 اسفند ماه سال گذشته فردی به اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان تهران مراجعه و از دو مرد به خاطر کلاهبرداری و عدم تحویل یک دستگاه خودرو شکایت کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: پس از شکایت این مرد، چهار نفر دیگر نیز با همین شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته و به آگاهی مراجعه و اقامه شکایت کرده بودند.

هادئی بیان داشت: با تحقیقات پلیس مشخص شد که صاحب شرکت و شرکای وی به بهانه فروش حواله های خودرو و جایگزین خودروهای فرسوده با خودروهای تاکسی که آنها را فریب داده و بی آنکه خودرو و یا حواله های آنها را تحویل دهد مبلغ 25 میلیون ریال را دریافت و سپس ناپدید شده اند که با مراجعه پلیس به محل، با مکان تخلیه شده شرکت مواجه شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان تهران عنوان کرد: محل مورد نظر به صورت غیرمحسوس زیر نظر پلیس قرار گرفت و مردی که قصد داشت به دفتر شرکت وارد شود و ماموران با گمان اینکه این فرد یکی از متهمان است وی را تعقیب و سپس به مرکز پلیس انتقال دادند.

این مسئول یادآور شد: با دستگیری این فرد مشخص شد که وی با فردی دیگری شرکت کاغذی را تشکیل داده و از مردم کلاهبردی می کنند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان تهران خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات شش نفر دیگر نیز به پلیس شکایت کرده و مدعی شدند که مبلغی بالغ بر 14 تا 60 میلیون تومان پرداخت کرده اند.

این مسئول گفت: تحقیقات برای دستگیری این دو متهم ادامه پیدا کرد تا اینکه چند روزگذشته یکی ازمتهمان دستگیر شد و به کلاهبرداری دوباره از مردم اعتراف کردند.

وی اعلام کرد: متهم با قرارقانونی روانه زندان شد و تحقیقات از وی برای دستگیری همدستش ادامه دارد.

کد مطلب 947173

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