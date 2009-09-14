"آموزش اخلاقی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی نقش دانشگاهها در آموزش اخلاق در دوران مدرن میپردازد.
پس از دههها به حاشیه رانده شدن نقش اخلاق در آموزش و بیتوجهی به آن، مساله اخلاق در آموزش در دورههای دانشگاهی مورد توجه محافل آکادمیک در آمریکا قرار گرفته است. به طوریکه صدها مراکز آموزش و مطالعه اخلاق دایر شده و طرحها و پروژههایی در زمینه اخلاق مورد حمایت قرار گرفته است.
هنوز این مساله که دانشگاه باید در تربیت و آموزش اخلاقی دانشجویان نقش داشته باشد و در این خصوص دارای مسئولیت است، مورد شک و تردید است.
این موضوع حتی در برخی محافل داخل و خارج از دانشگاه، نه تنها مورد تردید است بلکه با مخالفانی نیز مواجه است.
در این کتاب صاحبنظران و اندیشمندانی از حوزههای فلسفه، سیاست و دین این موضوع را مورد بررسی قرار میدهند که آیا دانشگاه باید وارد عرصه آموزش اخلاق بشود یا نه؟
آنها این سوال را مورد بررسی قرار میدهند که اگر دانشگاه قرار است به آموزش دینی اقدام کند چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد و تدریس شود؟
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