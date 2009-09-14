اجرای طرح شهردار مدرسه در 50 مدرسه کرج

حسین امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طرح شهردار مدرسه به رغم نوپا بودن طرحی موفق بوده و گسترش آن در تمام مدارس این کلانشهر ضروری است.

وی افزود: این طرح با هدف توسعه آموزش فرهنگ شهروندی ، یادگیری اصول زندگی شهری و مسئولیت پذیری از سال گذشته در کرج به اجرا درآمد.

امیدیان بیان داشت: 23 مدرسه راهنمایی و متوسطه نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهرستان کرج دارای شهردار مدرسه هستند که در صورت همکاری ادارات آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید 50 واحد آموزشی دیگر به آنها افزوده می شود.

وی اظهار داشت : در طرح شهردار مدرسه موارد مختلف از جمله آموزش بازیافت، فضای سبز، حمل و نقل، امداد و نجات، تربیت بدنی و امور فرهنگی به عنوان سرفصل های کاری لحاظ شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج گفت : طرح شهردار مدرسه در کرج دستاوردهای خوبی در زمینه های تحقیقاتی، پیگیریها، نظرات و پیشنهادات دربخش بازیافت در کرج به همراه داشته که این طرح نیز قابل ارائه در سطح کشور است.

امیدیان گفت: در این طرح، دانش آموزان، آموزه های شهر نشینی و شهروندی و مسئولیت پذیری را تمرین می کنند.

