روستایی به نام گاوازنگ در استان زنجان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه شمال شهر زنجان منطقه ای جذاب و تفریحی مشرف به کوه گاوازنگ است که وجود برخی خانه های روستایی که اغلب بعد از استقرار نمایشگاه بین اللملی کاسپین در آنجا مستقر شدن چهره نامطلوبی به آن داده است.

چند سال قبل برخی از ساکنان سابق که متوجه بالا رفتن ارزش قیمت زمینها در این منطقه شده بودند به منطقه گاوازنگ برگشته و با ایجاد بناهایی در این محدوده چهره ای نامطلوب را در منطقه ایجاد کرده و مشکلاتی را برای متولیان عمران شهری استان فراهم کردند.

استاندار زنجان بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان زنجان تاکید کرد: روستایی به نام گاوازنگ در شمال شهر وجود ندارد که در خصوص جابجایی آن صحبت شود.



محمد رئوفی نژاد افزود: تنها 150 خانوار بر طبق و یا برخلاف قانون در محل فعلی ساکن شده اند و نمی توان به آن، نام روستا اطلاق کرد.

وی ادامه داد: به هر حال این افراد پس از چندین سال سکونت در این منطقه، ذیحق شده اند و در صورت احراز مالکیت آنها بر زمینهای موجود با رعایت ضوابط باید مشکل شان مرتفع شود.

رئوفی نژاد افزود: ساماندهی روستا و خانوارهای آن، جزو طرح گردشگری گاوازنگ است که اصل و کلیات این طرح، مشتمل بر بخشهای تجاری و تفریحی مختلف است.

وی ادامه داد: همچنین باید طی هفته آینده، جزئیات و موارد کارشناسی طرح مشخص شود تا این طرح آماده کلنگ زنی در هفته دفاع مقدس شود.

در ادامه تقی رضایی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان گفت: متقاضیان زیادی برای احداث اتاق کارگری در باغات و اراضی زراعی اطراف شهر وجود دارد اما با ارجاع درخواستها به مراکز ادارات مختلف، مسیر طولانی سپری می شود، به گونه ای که فرد برای احداث یک واحد کوچک، دوندگیهای زیادی انجام می دهد.