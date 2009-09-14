به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت بورس، حسن قالیباف اصل گفت: از یکسو بورس تهران بیشترین کمک را به خصوصی‌سازی کرده است و از سوی دیگر، جذابیت عرضه‌های اولیه برای سهامداران، موجب رشد بورس شده است، بنابراین بورس و خصوصی‌سازی، هردو به یکدیگر کمک می‌کنند.

مدیرعامل شرکت بورس در خصوص معامله سهام عدالت در بورس گفت: دارندگان سهام عدالت مالک سهام شرکتهای داخل بورس نبوده و مالک شرکتهای تعاونی خارج از بورس به حساب می‌آیند و این سهام، زمانی در بورس قابل خرید و فروش است که شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی مربوط به سهام عدالت، در بورس پذیرش شوند، اما فعلا سهام عدالت در بورس خرید و فروش نخواهد شد.

وی شفاف‌سازی معاملات را مهمترین وظیفه بورس دانست و گفت: ما تمام تلاش خود را در این زمینه بکار می گیریم، اما اینکه روز بازگشایی نماد، شرکتها با چه قیمتی درج می‌شوند، براساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود، بنابراین پس ادعای تحت عنوان دستکاری بازار، واقعی نیست و تاکنون در این باره گزارشی دریافت نکرده‌ایم.

چند توصیه به سهامداران

مدیرعامل شرکت بورس به سرمایه‌گذاران بورسی توصیه کرد: سرمایه‌گذاران با مطالعه وارد چرخه خرید و فروش شوند، در ضمن متغیرهای بنیادی P/E و ارزش واقعی سهام را در نظر بگیرند.

قالیباف اصل گفت: سرمایه‌گذاران می‌توانند با پاسخ به این سئوال که آیا ارزش جایگزینی سهام، ارزش بازار را توجیه می‌کند؟ وارد روند سرمایه‌گذاری در بورس شوند.

وی ادامه داد سهامداران در صورتی که مطالعه‌ای از ارزش ذاتی هر سهام داشته و ریسک موجود در صنایع مختلف را به خوبی بشناسند، مطمئنا در سرمایه‌گذاری ضرر نخواهند کرد.