چهار خط اتوبوس سریع در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدحسن واحدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ایجاد چهار سامانه BRT در مشهد به بیش از هزار و 100 میلیون ریال سرمایه گذاری نیاز دارد که از این مبلغ 60 درصد برای خرید اتوبوسهای ویژه این سامانه، 20 درصدی برای ایجاد 280 ایستگاه و 20 درصد به هزینه های دیگر اختصاص می یابد.

وی به آغاز رسمی مطالعات سامانه BRT از سال 86 اشاره کرد و گفت: BRT یکی از روشهای سریع حمل و نقل کالا و مسافر است که علاوه بر افزایش سرعت و حجم جابجایی مسافران، کاهش تاخیر و زمان انتظار مسافران را در پی خواهد داشت.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی طرح سامانه BRT مشهد که توسط دانشگاه صنعتی شریف مورد مطالعه قرار گرفته است را دارای شرایط مورد قبول از نظر فنی و علمی خواند و افزود: این طرح به زودی برای تصویب شورای عالی ترافیک به تهران ارائه می شود تا پس از تصویب در سطح ملی در بودجه سال آینده مد نظر قرار گیرد.

واحدی ادامه داد: در صورت تخصیص سهم دولت و شهرداری و تامین اعتبار لازم طرح BRT مشهد در طول دو سال احداث و همچنین خط ویژه بلوار وکیل آباد تا حرم مطهر و برگشت نیز به تصویب شورای همتای استان رسیده است و به زودی آغاز می شود.

وی با اشاره به پیش بینی 11 گزینه برای مسیرهای BRT در طرح تصویب شده برای سامانه اتوبوس سریع در مشهد گفت: با بررسی های علمی چهار گزینه از گزینه های پیشنهادی به مورد توافق صاحب نظران قرار گرفت.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی افزود: خط اول BRT مشهد از قلعه ساختمانی آغاز و پس از عبور از خیابان نواب صفوی، حرم مطهر، خیابان توحید، بلوار قرنی، بلوار فردوسی، بلوار استقلال و بلوار سید رضی به بلوار امامیه در قاسم آباد منتهی می شود.

واحدی بوستان بهشت، کمربندی 100 متری و میدان نمایشگاه بین المللی را مسیر دوم، میدان انقلاب، شهدا و خواجه ربیع را مسیر سوم و پایانه مسافربری، خیابان امام رضا (ع)، طبرسی و انتهای طبرسی شمالی را به عنوان مسیر چهارم خطوط BRT مشهد معرفی کرد.