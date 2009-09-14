"توره" سه سال است ITC دارد / مشکل سپاهان با توره داخلی است

عزیزالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: ابراهیم توره سه سال است که در لیگ ایران سابقه بازی دارد و پیش از پیوستن به سپاهان در تیم‌های پیکان و پرسپولیس عضویت داشته است. در طول این سه سال یک بازیکن با وجود داشتن مشکل ITC نمی توانسته به تیم‌های مختلف منتقل شود.

محمدی اضافه کرد: توره همان زمان که برای نخستین بار به تیم پیکان منتقل شد از باشگاه مراکشی‌اش ITC دریافت کرده و آن را به سازمان لیگ ارائه کرده که براساس آن برای این بازیکن کارت بازی صادر شده است.

رئیس سازمان لیگ برتر در خصوص اینکه گفته می شود ITC ابراهیم توره موقتی بوده و او نمی توانسته با این رضایتنامه بین المللی به سپاهان منتقل شود، یادآور شد: چطور ممکن است یک بازیکن با ITC موقت بتواند سه سال در لیگ یک کشور بازی کند. بر فرض اینکه ITC توره شش ماهه صادر شده باشد هم این ادعا وارد نیست چرا که از زمان حضور این بازیکن در ایران 3 سال می گذرد و در این مدت او با 3 باشگاه قرارداد مختلف امضا کرده است. علاوه بر این توره در این مدت به هیچ باشگاه خارجی منتقل نشده که نیاز به ITC جدید داشته باشد.

محمدی در پایان یادآور شد: بنده شخصا پرونده انتقال ابراهیم توره را بررسی کرده‌ام و هیچگونه منعی از نظر سازمان لیگ برای انتقال او به باشگاه سپاهان وجود نداشته است. مشکلات اخیر توره مسائل داخلی است که بین این بازیکن و باشگاه اصفهانی بوجود آمده و ارتباطی به سازمان لیگ ندارد.