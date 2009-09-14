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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۲۰

"قرآن و علوم " از رادیو قرآن پخش می‌شود

"قرآن و علوم " از رادیو قرآن پخش می‌شود

"قرآن و علوم" با موضوع حقوق از منظر قرآن عنوان برنامه‌ای است که پخش آن به مناسبت دهه سوم ماه مبارک رمضان از رادیو قرآن آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار ضیاء آذری مدیر گروه قرآن و اندیشه رادیو قرآن در این مورد گفت: این برنامه به بحث پیرامون بررسی حقوق خانواده و اعضای آن از منظر قرآن اختصاص دارد که علاقمندان می توانند تا پایان ماه مبارک هر روز راًس ساعت 15 شنونده آن باشند.

وی گفت: در این برنامه مباحثی چون خانواده در اسلام، تکامل هر جنس با حفظ ویژگیها از دیدگاه قرآن، حق تغذیه با شیر مادر، فلسفه تفاوتهای زن و مرد در نظام حقوقی اسلام، موضع قرآن درقبال تمایز بین زن و مرد، پیشگیری از جرم در قرآن طرح و بررسی خواهند شد .

آذری یادآور شد: زندگی قرآنی عنوان برنامه دیگری است که هر روز راًس ساعت17:45 در مدت زمان 10دقیقه به کارشناسی حسین اقبالی نسب به مسائل پیرامون مهارتهای زندگی با استفاده از آموزه های قرآنی می پردازد.

کد مطلب 947203

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