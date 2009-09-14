به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار ضیاء آذری مدیر گروه قرآن و اندیشه رادیو قرآن در این مورد گفت: این برنامه به بحث پیرامون بررسی حقوق خانواده و اعضای آن از منظر قرآن اختصاص دارد که علاقمندان می توانند تا پایان ماه مبارک هر روز راًس ساعت 15 شنونده آن باشند.

وی گفت: در این برنامه مباحثی چون خانواده در اسلام، تکامل هر جنس با حفظ ویژگیها از دیدگاه قرآن، حق تغذیه با شیر مادر، فلسفه تفاوتهای زن و مرد در نظام حقوقی اسلام، موضع قرآن درقبال تمایز بین زن و مرد، پیشگیری از جرم در قرآن طرح و بررسی خواهند شد .

آذری یادآور شد: زندگی قرآنی عنوان برنامه دیگری است که هر روز راًس ساعت17:45 در مدت زمان 10دقیقه به کارشناسی حسین اقبالی نسب به مسائل پیرامون مهارتهای زندگی با استفاده از آموزه های قرآنی می پردازد.