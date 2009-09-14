برگزاری دوره آموزشی راهنمایان طبیعتگردی در کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این دوره آموزشی 18 سرفصل در نظر گرفته شده است.

آشنایی با اکوتوریسم، پرندگان ایران، پستانداران ایران، گیاهان ایران، جاذبه های زمین شناسی، پروانه های ایران، خزندگان و دوزیستان، اکوسیستمهای ایران، عشایر ایران، مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست از جمله این سرفصلهاست.

فنون راهنمایان تور، کوه ها و غارهای ایران، روحیات ملل، زبان تخصصی اکوتوریسم، کمکهای اولیه و سلامتی در سفر، عکاسی در طبیعت، آشنایی با نژادهای اسب، الگوهای رفتاری، شناخت صنعت جهانگردی و روشهای استقرار در طبیعت نیز از دیگر سرفصلهای این دوره آموزشی است.

بخشی از درسهای فوق به صورت تئوری و بخش دیگر در قالب سفر به مناطق طبیعی برگزار می شود.

به شرکت کنندگان در این دوره ها مدرک رسمی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعطا می شود.

این دوره آموزشی از مهرماه آغاز و تا پایان اسفندماه سال جاری ادامه دارد.