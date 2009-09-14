  1. استانها
  2. تهران
۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۴۳

برگزاری دوره آموزشی راهنمایان طبیعتگردی در کرج

استان تهران - خبرگزاری مهر: دوره آموزشی راهنمایان طبیعت گردی (اکوتوریسم) در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این دوره آموزشی 18 سرفصل در نظر گرفته شده است.

آشنایی با اکوتوریسم، پرندگان ایران، پستانداران ایران، گیاهان ایران، جاذبه های زمین شناسی، پروانه های ایران، خزندگان و دوزیستان، اکوسیستمهای ایران، عشایر ایران، مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست از جمله این سرفصلهاست.

فنون راهنمایان تور، کوه ها و غارهای ایران، روحیات ملل، زبان تخصصی اکوتوریسم، کمکهای اولیه و سلامتی در سفر، عکاسی در طبیعت، آشنایی با نژادهای اسب، الگوهای رفتاری، شناخت صنعت جهانگردی و روشهای استقرار در طبیعت نیز از دیگر سرفصلهای این دوره آموزشی است.

بخشی از درسهای فوق به صورت تئوری و بخش دیگر در قالب سفر به مناطق طبیعی برگزار می شود.

به شرکت کنندگان در این دوره ها مدرک رسمی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعطا می شود.

این دوره آموزشی از مهرماه آغاز و تا پایان اسفندماه سال جاری ادامه دارد.

کد مطلب 947206

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها