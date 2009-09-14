  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۱۱

اعتراض کاماچو به اخراج نکونام

اعتراض کاماچو به اخراج نکونام

سرمربی تیم فوتبال اوساسونا پس از شکست تیمش مقابل تنه‌ریف به انتقاد از عملکرد داوری این دیدار پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اوساسونا یکشنبه شب در هفته دوم رقابت‌های لالیگا با نتیجه 2 بر یک در زمین تنه‌ریف تن به شکست داد.

باخت تیم اوساسونا در حالی رقم خورد که داور مسابقه، دو تن از بازیکنان اوساسونا به نام‌های "ناچو مونرئال" و جواد نکونام را از زمین اخراج کرد.

خوزه آنتونیو کاماچو در انتقاد به نوع قضاوت این دیدار گفت: ما در نیمه نخست کنترل بازی را در اختیار داشتیم اما بازیکنان در نیمه دوم خسته شدند چرا که با اخراج دو تن از بازیکنان‌مان، مجبور شدیم 9 نفره به کار خود ادامه دهیم.

وی افزود: من تردیدی ندارم که "ولاسکو کاربایو"، داور مسابقه نقش بسزایی در شکست تیم ما داشت. اوساسونا تیم بی‌انضباطی نیست اما تصمیمات داوری علیه تیم ما بود.

کد مطلب 947207

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها