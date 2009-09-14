اعتراض کاماچو به اخراج نکونام

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اوساسونا یکشنبه شب در هفته دوم رقابت‌های لالیگا با نتیجه 2 بر یک در زمین تنه‌ریف تن به شکست داد.

باخت تیم اوساسونا در حالی رقم خورد که داور مسابقه، دو تن از بازیکنان اوساسونا به نام‌های "ناچو مونرئال" و جواد نکونام را از زمین اخراج کرد.

خوزه آنتونیو کاماچو در انتقاد به نوع قضاوت این دیدار گفت: ما در نیمه نخست کنترل بازی را در اختیار داشتیم اما بازیکنان در نیمه دوم خسته شدند چرا که با اخراج دو تن از بازیکنان‌مان، مجبور شدیم 9 نفره به کار خود ادامه دهیم.

وی افزود: من تردیدی ندارم که "ولاسکو کاربایو"، داور مسابقه نقش بسزایی در شکست تیم ما داشت. اوساسونا تیم بی‌انضباطی نیست اما تصمیمات داوری علیه تیم ما بود.