ویژه برنامه های فرهنگی - تبلیغی ارتش در هفته دفاع مقدس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری سومین همایش تجلیل از اسطوره های ارتش جمهوری اسلامی ایران، برگزاری نخستین جشنواره مجازی دفاع مقدس، برگزاری محفل انس با قرآن کریم در یگانهای صفر مرزی، فراخوان عکس، مقاله و خاطره و برگزاری همایش تجلیل از خلبانان عملیات بزرگ 140 فروندی نیروی هوایی ارتش بخشی از برنامه های فرهنگی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس است.

بنابراین این گزارش، برگزاری همایش تجلیل از پیشکسوتان رسته زرهی در 8 سال جنگ تحمیلی در شیراز، برگزاری ارکستر بزرگ حماسه دفاع مقدس توسط گروه موزیک رزم نوازان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در فرهنگسرای بهمن، دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، حضور منسجم و یکپارچه کارکنان وظیفه و پایور نیروهای سه گانه ارتش در مراسم عبادی- سیاسی نماز جمعه تهران و شهرستانهای سراسر کشور، انجام تبلیغات میدانی و دیگر فعالیتهای تبلیغی و رسانه ای در مراسم رژه نیروهای مسلح در جوار حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تهیه و انتشار ویژه نامه هفته دفاع مقدس توسط انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مجله صف، تولید و پخش ویژه برنامه های رادیویی و تلویزیونی از صدا وسیما از جمله مستندهای تلویزیونی ستاره های دنباله دار، نبردهای ماندگار، تا بماند ایران، مدافعین مرز، تیم آتش، نشان های بی نشان، سایه البرز، شهدای اردستانی، از کودکی تا شهادت و کمان 99 به عنوان دیگر برنامه های فرهنگی- تبلیغی ارتش به مناسبت فرارسیدن ایام الله هفته دفاع مقدس اعلام شده است .