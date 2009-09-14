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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۰۴

تحولات آفریقا/

کمک 90 میلیون یورویی اروپا به زیمبابوه/ گسترش همکاریهای آمریکا و آنگولا

کمک 90 میلیون یورویی اروپا به زیمبابوه/ گسترش همکاریهای آمریکا و آنگولا

کمک 90 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به زیمبابوه، گسترش همکاریهای دوجانبه آمریکا و آنگولا و انتقاد خارطوم از اعمال تحریمهای اقتصادی بیشتر واشنگتن علیه این کشور از جمله تحولات مهم آفریقا به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات اتحادیه اروپا روز یکشنبه از کمک مالی 90 میلیون یورویی این اتحادیه به زیمبابوه تا قبل از پایان سال 2008 خبر دادند.

نشست مشترک اتحادیه اروپا و آفریقا روز جمعه برگزار شد و "گانیلا کارلسون" وزیر همکاریهای توسعه بین المللی سوئد و "کارل دوگوش" کمیسیونر کمکهای اتحادیه اروپا به زیمبابوه رفتند. 

خبر دیگر اینکه سفیر آمریکا در آنگولا از گسترش همکاریهای دوجانبه واشنگتن با لوآندا در زمینه های مختلف خبر داد.

همچنین دولت خارطوم روز یکشنبه از تصمیم واشنگتن برای اعمال تحریمهای اقتصادی بیشتر علیه سودان انتقاد کرد.

کد مطلب 947221

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