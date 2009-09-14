کمک 90 میلیون یورویی اروپا به زیمبابوه/ گسترش همکاریهای آمریکا و آنگولا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات اتحادیه اروپا روز یکشنبه از کمک مالی 90 میلیون یورویی این اتحادیه به زیمبابوه تا قبل از پایان سال 2008 خبر دادند.

نشست مشترک اتحادیه اروپا و آفریقا روز جمعه برگزار شد و "گانیلا کارلسون" وزیر همکاریهای توسعه بین المللی سوئد و "کارل دوگوش" کمیسیونر کمکهای اتحادیه اروپا به زیمبابوه رفتند.

خبر دیگر اینکه سفیر آمریکا در آنگولا از گسترش همکاریهای دوجانبه واشنگتن با لوآندا در زمینه های مختلف خبر داد.

همچنین دولت خارطوم روز یکشنبه از تصمیم واشنگتن برای اعمال تحریمهای اقتصادی بیشتر علیه سودان انتقاد کرد.