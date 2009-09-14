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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۴۸

نشست هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه علمی کاربردی برگزار می شود

نشست هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه علمی کاربردی برگزار می شود

نشست هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه جامع علمی کاربردی با عنوان وظایف اساتید دانشگاه در قبال نظام از دیدگاه مقام معظم رهبری سه شنبه 24 مهرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید اسماعیل زاده - دبیر شورای هم اندیشی اساتید و نخبگان این دانشگاه با بیان این خبر افزود: با توجه به محورهای فرمایشات مقام معظم رهبری در نشست اعضای هیئت علمی دانشگاهها در ماه مبارک رمضان، این نشست در مباحثی چون معرفی اساتید به عنوان فرماندهان و دانشجویان به عنوان افسران جوان جنگ نرم و وظایف هر یک از آنها، نقش اساتید در جلوگیری از تحت الشعاع قرار گرفتن فضای علمی دانشگاهها از فضای سیاسی کشور و وظایف اساتید در خصوص امید بخشی و کمک به ارتقای قدرت تحلیل جوانان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: میدان دادن به دانشجویان و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و نقش اساتید در ایجاد فضای معنوی در دانشگاهها از دیگر محورهای مورد بررسی در این نشست است.

کد مطلب 947224

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