نشست هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه علمی کاربردی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید اسماعیل زاده - دبیر شورای هم اندیشی اساتید و نخبگان این دانشگاه با بیان این خبر افزود: با توجه به محورهای فرمایشات مقام معظم رهبری در نشست اعضای هیئت علمی دانشگاهها در ماه مبارک رمضان، این نشست در مباحثی چون معرفی اساتید به عنوان فرماندهان و دانشجویان به عنوان افسران جوان جنگ نرم و وظایف هر یک از آنها، نقش اساتید در جلوگیری از تحت الشعاع قرار گرفتن فضای علمی دانشگاهها از فضای سیاسی کشور و وظایف اساتید در خصوص امید بخشی و کمک به ارتقای قدرت تحلیل جوانان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: میدان دادن به دانشجویان و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و نقش اساتید در ایجاد فضای معنوی در دانشگاهها از دیگر محورهای مورد بررسی در این نشست است.