به گزارش خبرگزاری مهر، امیریل ارجمند بازیگر فیلم و لوکیشن‌های آن در ایران، لبنان، ترکیه، اکراین، گرجستان و آذربایجان است. "شکارچی روز شنبه" از سوی مرکز سیمافیلم و موسسه شهید آوینی تهیه می‌شود و درباره کودکی جهانگردی است که با مسافرت به کشورهای مختلف و دیدار با همسالان خود با موقعیت جغرافیایی و فرهنگی آنها آشنا می‌شود.

مجتبی امینی و مصطفی سلطانی تهیه‌کننده و سعید سعدی مشاور اجرای این پروژه هستند. دیگر عوامل تولید "شکارچی روز شنبه" عبارتند از ابراهیم غفوریان مدیر تصویربرداری، سودابه خسروی طراح گریم، بابک پناهی طراح صحنه و لباس و یعقوب غفاری دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز.