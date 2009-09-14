پل مهرشهر کرج به بهره برداری رسید

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پل سوم خرداد مهرشهر که ظهر دوشنبه به بهره برداری رسید، نقش مهمی در کاهش ترافیک این منطقه دارد.
وی افزود: اجرای عملیات این پل با سرعت تمام انجام شده و با تمهیدات انجام شده این پل به مرحله بهره برداری رسید.
آقازاده بیان داشت: با بهرهبرداری از پروژه بزرگ پل روگذر سوم خرداد واقع در تقاطع راهآهن مهرشهر کرج بسیاری از مشکلات ترافیکی این منطقه برطرف میشود.
شهردار کرج تاکید کرد: همچنین با راهاندازی پل سوم خرداد گره ترافیکی مناطق جنوبی کلانشهر کرج به ویژه مهرشهر برطرف میشود.
وی همچنین به تفویض اختیارات مدیران شهرداری کرج اشاره کرد و افزود: با این اقدام میتوان حوزه اختیارات شهرداریها در مناطق مختلف را گسترش داد و سبب ایجاد خدمات رسانی بیشتر شد.
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