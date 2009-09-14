3 هدف سفر دبیرکل IMO به ایران / مذاکره برای مقابله با دزدان دریایی خلیج عدن

به گزارش خبرنگار مهر، "افتیمیوس میتروپلوس" امروز در جمع خبرنگاران در تهران در خصوص جایگاه ایران در زمینه رعایت ایمنی بنادر گفت: برای ارزیابی این موضوع باید معیار سابقه رعایت ایمنی کشتیها و عضویت در کنوانسیونهای سازمان بین المللی دریانوردی مورد بررسی قرار داد.

وی بر ایمنی بالای کشتیهای ایران تاکید کرد و گفت: تلفات کم دریایی ایران در چند سال گذشته از ایمنی بالای کشتیهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد.

دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی اظهارداشت: همزمان با برقراری ایمنی در کشتیهای ایرانی، آمار زیست محیطی نشان می دهد هیچ آلودگی بزرگی توسط کشتی های تحت پرچم ایران به وجود نیامده است.

وی عضویت در کنوانسیونهای ایمنی تصویب شده در این سازمان را معیار دوم برای ارزیابی ایمنی کشورها در مسائل در دریانوردی خواند و گفت: تعداد کنوانسیونهایی که سازمان بین المللی دریانوردی تصویب کرده و ایران آنها را اجرا می کند نشان دهنده عزم ایران برای رعایت ایمنی در بخش دریایی است.

میتروپولوس افزود: ایران و سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از آن، مسئولیت خود را در زمینه ایمنی دریایی خیلی خوب انجام داده است.

دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی در ادامه در خصوص نقش IMO در جهان گفت: آیمو وظیفه قانون گذاری در خصوص مسائل دریانوردی بین المللی دارد که نیازهای کشورها را مورد بررسی قرار می دهد و ضمن تهیه و تدوین قوانین برای تصویب آنها تلاش می کند.

میتروپولوس ادامه داد: سازمان بین المللی هیچ گاه قدرت خود را در زمینه بین المللی به دیگر کشورها تحمیل نمی کند و کشورها با توجه به قوانین داخلی خود از قوانین مورد نیاز IMO استفاده می کنند.

وی در خصوص انتظار این سازمان از کشورهای منطقه گفت: انتظار ما این است که کشورها دانش کافی در خصوص مسئولیتهایشان در قبال مسائل زیست محیطی منطقه خود داشته باشند.

دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی تدوین قوانین ملی، گسترش همکاریهای منطقه ای و تدوین استانداردهای بین المللی را سه عامل مهم برای حفاظت محیط زیست عنوان کرد و گفت: در صورت اجرای این سه اقدام است که می توان گفت یک کشور مسئولیتهای خود را در قبال رعایت مسائل زیست محیطی انجام می دهد.

میتروپولوس در ادامه بحث دزدان دریایی در سواحل سومالی را یک مسئله جهانی خواند و گفت: بعد از شدت گرفتن دزدی های دریایی در خلیج عدن، سازمان بین المللی دریانوردی تصمیم گرفت آن را به شورای امنیت ارجاع دهد تا اقدامات جدی تری در خصوص آن صورت گیرد.

وی ادامه داد: بعد از بررسی شورای امنیت، سازمان ملل به کشتیهای جنگی اجازه حضور در منطقه برای حفظ ایمنی را داد و این اولین باری است که کشتیهای جنگی از دورترین نقاط برای اجرای یک هدف در یک منطقه جمع می شوند.

میتروپولوس با اشاره به اینکه این حکم ابتدا برای 6 ماه و سپس برای 12 ماه صادر شده است، اعلام کرد: این مهلت در دسامبر (اواسط دی ماه) امسال به پایان می رسد.

وی در ادامه با اشاره به حضورپر رنگ ایران در سازمان جهانی دریانوردی ( IMO)، گفت: کنوانسیونهای موجود آیمو در سال 1948 تصویب و درسال 1958 لازم الاجرا شد.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از 40 کنوانسیون و پروتکل به تصویب رسیده که ایران در حال حاضر به مهمترین آنها از جمله 23 پروتکل و ضمائم دیگر آن ملحق شده است.

میتروپولوس در ادامه به حضور 168 کشور در این سازمان اشاره کرد و گفت: ایران در منطقه از برترین کشورهایی است که به سازمان بین المللی دریانوردی سند ارائه می کند و در سال اخیر جزو 10 کشور اول عضو آیمو در این زمینه قرار گرفته است.