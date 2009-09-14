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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۲۹

کره جنوبی :

مخالف نشست دوجانبه کره شمالی و آمریکا نیستیم

مخالف نشست دوجانبه کره شمالی و آمریکا نیستیم

وزارت خارجه کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد که مخالف برگزاری نشست دوجانبه کره شمالی و آمریکا برای از سر گیری مذاکرات شش جانبه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: سئول تمام تلاش خود را برای پیشرفت در مذاکرات شش جانبه میان سران کره شمالی و آمریکا انجام خواهد داد.

وی افزود: مقامات آمریکایی و کره جنوبی هر دو موافق از سرگیری مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته ای کره شمالی هستند.

دولت آمریکا روز شنبه از آمادگی کشور خود برای انجام مذاکرات مستقیم با کره شمالی به امید بازگشت این کشور بر سر میز مذاکرات شش جانبه خبر داد.

گفتنی است کره شمالی اوایل ماه آوریل گذشته اعلام کرد دیگر در نشستهای شش جانبه درباره پرونده هسته ای خود شرکت نخواهد کرد، با این حال پیونگ یانگ از آمادگی خود برای مذاکره مستقیم با آمریکا در این مورد خبر داده است.   

کد مطلب 947232

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