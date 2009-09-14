اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، یکی از قهرمان موتورکراس استان یزد به اردوی تیم ملی دعوت شد.

رضا پورمحمدی از قهرمانان موتورکراس استان یزد برای حضور در مسابقات آسیایی موتورکراس که در کشور فیلیپین برگزار می‌شود به اردوی تیم ملی دعوت شده و هم ‌اکنون در ورزشگاه آزادی تهران در ال تست و آمادگی برای شرکت در این مسابقات است.

گروه کوهنوردی آبفای استان یزد به ارتفاعات علی‌ آباد صعود کرد

همزمان با ایام ماه مبارک رمضان، گروه کوهنوردی شرکت آب و فاضلاب استان یزد به ارتفاعات علی‌ آباد در این استان صعود کرد.

بر اساس این گزارش، از آنجا که ورزش کوهنوردی یکی از ورزشهای مفرح به شمار می ‌رود، شرکت آب و فاضلاب استان یزد در راستای ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین کارکنان اقدام به برگزاری برنامه ‌های مختلف کوهنوردی در ایام مختلف سال می ‌کند.

بسیاری از برنامه ‌های کوهنوردی آبفا برون استانی و برخی از این برنامه ‌ها نیز درون استانی است و ارتفاعات علی ‌آباد از کوههای بلند استان یزد به شمار می ‌رود.

برپایی نماز جماعت و مراسم افطاری و قرائت ادعیه مربوط به ماه مبارک رمضان از جمله برنامه ‌های کوهنوردان پس از صعود به ارتفاعات علی آباد بود.

هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان یزد عضو جدید می‌ پذیرد

هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان یزد طی فراخوانی از دارندگان انواع موتورسیکلت ‌های ورزشی و عادی دعوت به عضویت در این هیئت کرد.

بر اساس این گزارش، این هیئت قصد دارد تا با گردآوری این موتورسیکلت‌ ها در مجموعه هیئت، وضعیت تردد آنها را ساماندهی کند.

از اینرو دارندگان انواع موتورسیکلت ‌هایی که مجاز به تردد در خیابانها نیستند، می ‌توانند با عضویت در این هیئت ضمن کسب مجوز تردد، در روزهای تمرینات موتورسواری از منزل به پیست و بالعکس تردد کنند.

این موتورسواران همچنین می ‌توانند از پیست سرعت مخصوص اتومبیلها و موتورسیکلت‌ های مسابقه‌ ای استفاده کنند.