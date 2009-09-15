اختصاص 5/7 میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان امیراعلم تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسفعلی درون پرور افزود: در سالجاری می بایست جهت مطالعه و احداث یک باب بیمارستان 540 تختخوابی اعتبار لازم پیش بینی و در لوایح بودجه سنواتی لحاظ گردد که مطالعات آن نیز آغاز گردیده است.

درون پرور وظایف و تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مصوبات دور دوم سفر ریاست محترم جمهوری به استان تهران را در افزایش سرانه بهداشتی استان تهران بسار موثر بر شمرد و با بیان اینکه مراکز درمانی و بهداشتی استان تهران دارای پیچیدگیهای خاصی است، گفت: بیمارستانهای استان تهران نه تنها می بایست به ساکنان و شهروندان استان خدمات ارائه دهند بلکه سطح ارائه خدمات بهداشتی آنها شامل بیماران و متقاضیان کل کشورمی باشد.

معاون استاندارتهران با ذکر اینکه هم اکنون در بخش سرانه های بیمارستانی در شهرستانهای استان در نقطه مطلوبی قرار نداریم، از اختصاص مبلغ 40 میلیارد ریال در قالب طرح تملک دارایی های سرمایه ای مستقل برای تکمیل فاز دوم بیمارستان امام جعفر صادق(ع) شهرستان ساوجبلاغ در لایحه بودجه سال جاری کل کشور خبر داد.

درون پرور همچنین به اختصاص 15 میلیارد ریال برای تجهیز بیمارستان بانوان روئین تن آرش اشاره کرد و تصریح نمود: مبلغ 5 میلیارد ریال از این مبلغ از منابع مالی استان تهران پرداخت شده و 10 میلیارد نیز از محل تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

درون پرور گفت: رئیس جمهور خواستار تسریع جدی در احداث بیمارستان 400 تختخوابی شهرستان اسلامشهر می باشند.

وی تصریح کرد: حداقل 30پایگاه اورژانس در سطح استان طی سال جاری وسال 1389 به شکل کانکس و احداث ساختمان در قالب طرح پوشش فراگیر اورژانس کشور راه اندازی خواهد شد.

سرپرست معاونت امورعمرانی استانداری تهران، مطالعه و احداث یک بیمارستان در منطقه جنوبی شهرستان دماوند را از دیگر مصوبات راهگشا برای مردم شریف ایرانی نقطه شرق استان خواند و یادآور شد: استانداری تهران زمین مناسب جهت احداث این بیمارستان را تامین و در اختیار قرار خواهد داد.

درون پرورهمچنین از آغاز مطالعه احداث بیمارستان های ساوجبلاغ، قرچک و شریف آباد خبر داد.