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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۰۶

ایران در جام بین قاره ای فوتسال شرکت می کند

ایران در جام بین قاره ای فوتسال شرکت می کند

ساری - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم ملی فوتسال از حضور تیم ایران در نخستین دوره جام بین قاره ای فوتسال در کشور لیبی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شمس بعد از ظهر دوشنبه پیش از ترک مازندران در جمع خبرنگاران در آمل گفت: این مسابقات از 11 مهرماه با حضور ایران قهرمان آسیا، اسپانیا، اروگوئه، لیبی، گواتمالا و جزایر سلیمان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تیم ایران تمامی بازیهای تدارکاتی و غیررسمی خود را جدی می گیرد، افزود: تیم ایران در این مسابقات با نفرات اصلی حضور خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان با اشاره به همزمانی حضور تیم ملی امید در ازبکستان و غیبت سه بازیکن در تیم امید تصریح کرد: در این مسابقات علی اصغرحسن زاده ، مسعود دانشور و مصطفی طیبی را در اختیار نخواهیم داشت.

شمس در ادامه به دو بازی آینده تیم ملی با اسلوونی و روسیه اشاره و اضافه کرد: دیدار دوستانه با اسلوونی در آذراه و دیماه با روسیه قطعی شده است.

وی در خصوص مهلت قرارداد خود با تیم ملی گفت: قراردادم با تیم ملی تا 20 آذرماه است و قابل تمدید هم است.

وی بدون ذکر میزان قرارداد خود با تیم ملی خاطرنشان کرد: البته این تمدید قرارداد شاید چهارساله باشد.

کد مطلب 947240

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