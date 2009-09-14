ایران در جام بین قاره ای فوتسال شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شمس بعد از ظهر دوشنبه پیش از ترک مازندران در جمع خبرنگاران در آمل گفت: این مسابقات از 11 مهرماه با حضور ایران قهرمان آسیا، اسپانیا، اروگوئه، لیبی، گواتمالا و جزایر سلیمان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تیم ایران تمامی بازیهای تدارکاتی و غیررسمی خود را جدی می گیرد، افزود: تیم ایران در این مسابقات با نفرات اصلی حضور خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان با اشاره به همزمانی حضور تیم ملی امید در ازبکستان و غیبت سه بازیکن در تیم امید تصریح کرد: در این مسابقات علی اصغرحسن زاده ، مسعود دانشور و مصطفی طیبی را در اختیار نخواهیم داشت.

شمس در ادامه به دو بازی آینده تیم ملی با اسلوونی و روسیه اشاره و اضافه کرد: دیدار دوستانه با اسلوونی در آذراه و دیماه با روسیه قطعی شده است.

وی در خصوص مهلت قرارداد خود با تیم ملی گفت: قراردادم با تیم ملی تا 20 آذرماه است و قابل تمدید هم است.

وی بدون ذکر میزان قرارداد خود با تیم ملی خاطرنشان کرد: البته این تمدید قرارداد شاید چهارساله باشد.