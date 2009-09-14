مسئولان بهزیستی از نزدیک با مشکلات خانواده های تحت پوشش آشنا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی روشنایی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اراک با تاکید بر اینکه اجرای این طرح نقش موثری در آشنا کردن مسئولان از مسائل حاد جامعه هدف بهزیستی دارد، افزود: این طرح مانند سالهای گذشته در راستای آشنایی نزدیک مدیران و مسئولان با زندگی مددجویان اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: هدف از اجرای طرح ضیافت مهر، تغییر نگرش مدیران و مسئولان استان نسبت به جامعه هدف سازمانی و همچنین آگاهی و آشنایی از توانمندی‌های مددجویان و رفع مشکلات خانواده‌های تحت پوشش است.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان مرکزی با اشاره به اینکه مدیران ارشد استان افطاری را در منازل مددجویان سازمان باز می کنند، خاطرنشان کرد: با این کار آنان می توانند از نزدیک با مسائل و مشکلات خانواده‌های بهزیستی آشنا و برای رفع آنها برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری ‌کنند.

وی گفت: این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد و تمام هزینه‌ها و وسایل پذیرایی و افطار توسط سازمان بهزیستی تامین می شود.

وی تصریح کرد: از همه مدیران و مسئولان ارشد استانی برای حضور و شرکت در این مراسم معنوی دعوت شده است تا یک روز افطار خود را به همراه کارکنان سازمان در منازل مددجویان صرف کنند.