به گزارش خبرنگار مهر، اکران عمومی این فیلم همزمان با عید فطر در سینماهای استقلال، آزادی، فرهنگ، اریکه ایرانیان، پردیس زندگی، پردیس ملت، ماندانا، ایران، فلسطین، عصر جدید، بهمن، پارس، مرکزی، کارون، شاهد، گلریز، پایتخت، موزه سینما، حافظ، جی، آسمان آبی، فرهنگسرای نیاوران و دختران آغاز می‌شود.

فیلم به طور همزمان در شهرهای اصفهان، رشت، مشهد، کرمان، اسلامشهر، اراک، زنجان، قم، ورامین و... اکران عمومی می‌شود. "بی‌پولی" در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه را از آن خود کرد. پیش بینی می‌شود این فیلم یکی از آثار پرفروش در شش ماهه دوم سال باشد.

بهرام رادان، لیلا حاتمی، حبیب رضایی، امیر جعفری، سیامک انصاری، بابک حمیدیان، نادر فلاح، رضا رشیدپور، سوسن مقصودلو، جلال پیشوائیان، افشین سنگچاپ و فرهاد شریفی در "بی‌پولی" بازی کرده‌اند.

فیلمنامه را نعمت‌الله و هادی مقدم‌دوست نوشته‌اند و داستان درباره زوجی جوان است که درگیر یک دوره بیکاری و بی‌پولی می‌شوند. دیگر عوامل تولید عبارتند از: علیرضا زرین‌دست فیلمبردار، کیوان مقدم طراح صحنه و لباس، اعظم بیات طراح گریم، اسحاق خانزادی صدابردار، رضا بختیاری دستیار کارگردان و برنامه‌ریزو مصطفی شایسته تهیه‌کننده. "بی‌پولی" دومین فیلم نعمت‌الله بعد از "بوتیک" است.