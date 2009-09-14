به گزارش خبرنگار مهر، ممبینی را در امر قضاوت این دیدار حیدر شکور و حسن کامرانی‌فر همراهی می کنند. همچنین دیدار راه آهن شهرری - پرسپولیس را احمد صالحی با کمک‌های محمدرضا ابوالفضلی و صادق نوری داوری خواهند کرد.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 27/6/88

* استقلال تهران - استیل آذین تهران، ساعت 21، ورزشگاه آزادی تهران

داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: حیدر شکور و حسن کامرانی‌فر، داورچهارم: محمدحسین فتاحی

ناظر: منوچهر نظری

شنبه - 28/6/88

* ذوب آهن اصفهان - استقلال اهواز، ساعت 21، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: جواد تقی‌پور و محمدرضا منصوری، داورچهارم: جمشید دانشمهر

ناظر: بهرام مهرپیما

* صبای قم - پاس همدان، ساعت 21، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: مجید شمس و سعید زارع، داورچهارم: بهروز رنجبر

ناظر: غلامرضا بهروان

* شاهین بوشهر - مس کرمان، ساعت 21، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: مسعود مرادی، کمک‌ها: بهرام کیانی و محمدرضا امینی، داورچهارم: خداپرست

ناظر: عبود سنگاشکن

* پیکان قزوین - ابومسلم مشهد، ساعت 21، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور: منصور نوری، کمک‌ها: رحیم شاهین و مهرداد تقی‌زادگان، داورچهارم: رسول رهبرفام

ناظر: ابراهیم میرزابیگی

یکشنبه - 29/6/88

* فولاد خوزستان - سایپا کرج، ساعت 18:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

داور: حسین نیکوزاده، کمک‌ها: حسین سنجری و حسین طالقانی، داورچهارم: جمشید محمدی

ناظر: حسین خوشخوان

* مقاومت سپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 18:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: نوید مظفری، کمک‌ها: حمید غمزه و سعید قاسمی، داورچهارم: پیمان فرخی مهر

ناظر: ایرج نظری

* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی بندرانزلی

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: مصطفی فراهانی و آرمان اسعدی، داورچهارم: حسین زرگر

ناظر: حاتم بک‌پور

* راه آهن شهرری - پرسپولیس تهران، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: احمد صالحی، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و صادق نوری، داورچهارم: محمدرضا اکرمی

ناظر: نادر جعفری