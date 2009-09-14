به گزارش خبرنگار مهر، ممبینی را در امر قضاوت این دیدار حیدر شکور و حسن کامرانیفر همراهی می کنند. همچنین دیدار راه آهن شهرری - پرسپولیس را احمد صالحی با کمکهای محمدرضا ابوالفضلی و صادق نوری داوری خواهند کرد.
- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
جمعه - 27/6/88
* استقلال تهران - استیل آذین تهران، ساعت 21، ورزشگاه آزادی تهران
داور: هدایت ممبینی، کمکها: حیدر شکور و حسن کامرانیفر، داورچهارم: محمدحسین فتاحی
ناظر: منوچهر نظری
شنبه - 28/6/88
* ذوب آهن اصفهان - استقلال اهواز، ساعت 21، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
داور: محسن ترکی، کمکها: جواد تقیپور و محمدرضا منصوری، داورچهارم: جمشید دانشمهر
ناظر: بهرام مهرپیما
* صبای قم - پاس همدان، ساعت 21، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم
داور: علیرضا فغانی، کمکها: مجید شمس و سعید زارع، داورچهارم: بهروز رنجبر
ناظر: غلامرضا بهروان
* شاهین بوشهر - مس کرمان، ساعت 21، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: مسعود مرادی، کمکها: بهرام کیانی و محمدرضا امینی، داورچهارم: خداپرست
ناظر: عبود سنگاشکن
* پیکان قزوین - ابومسلم مشهد، ساعت 21، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
داور: منصور نوری، کمکها: رحیم شاهین و مهرداد تقیزادگان، داورچهارم: رسول رهبرفام
ناظر: ابراهیم میرزابیگی
یکشنبه - 29/6/88
* فولاد خوزستان - سایپا کرج، ساعت 18:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
داور: حسین نیکوزاده، کمکها: حسین سنجری و حسین طالقانی، داورچهارم: جمشید محمدی
ناظر: حسین خوشخوان
* مقاومت سپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 18:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: نوید مظفری، کمکها: حمید غمزه و سعید قاسمی، داورچهارم: پیمان فرخی مهر
ناظر: ایرج نظری
* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی بندرانزلی
داور: شاهین حاج بابایی، کمکها: مصطفی فراهانی و آرمان اسعدی، داورچهارم: حسین زرگر
ناظر: حاتم بکپور
* راه آهن شهرری - پرسپولیس تهران، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: احمد صالحی، کمکها: محمدرضا ابوالفضلی و صادق نوری، داورچهارم: محمدرضا اکرمی
ناظر: نادر جعفری
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