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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۰۸

هفته هفتم لیگ برتر فوتبال/

اسامی داوران اعلام شد/ ممبینی دیدار استقلال - استیل آذین را قضاوت می‌کند

اسامی داوران اعلام شد/ ممبینی دیدار استقلال - استیل آذین را قضاوت می‌کند

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور اعلام شد که بر این اساس قضاوت دیدار استقلال - استیل آذین برعهده هدایت ممبینی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ممبینی را در امر قضاوت این دیدار حیدر شکور و حسن کامرانی‌فر همراهی می کنند. همچنین دیدار راه آهن شهرری - پرسپولیس را احمد صالحی با کمک‌های محمدرضا ابوالفضلی و صادق نوری داوری خواهند کرد.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
جمعه - 27/6/88
* استقلال تهران - استیل آذین تهران، ساعت 21، ورزشگاه آزادی تهران
داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: حیدر شکور و حسن کامرانی‌فر، داورچهارم: محمدحسین فتاحی
ناظر: منوچهر نظری

شنبه - 28/6/88
* ذوب آهن اصفهان - استقلال اهواز، ساعت 21، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
داور: محسن ترکی، کمک‌ها: جواد تقی‌پور و محمدرضا منصوری، داورچهارم: جمشید دانشمهر
ناظر: بهرام مهرپیما
* صبای قم - پاس همدان، ساعت 21، ورزشگاه یادگارامام (ره) قم
داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: مجید شمس و سعید زارع، داورچهارم: بهروز رنجبر
ناظر: غلامرضا بهروان
* شاهین بوشهر - مس کرمان، ساعت 21، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: مسعود مرادی، کمک‌ها: بهرام کیانی و محمدرضا امینی، داورچهارم: خداپرست
ناظر: عبود سنگاشکن
* پیکان قزوین - ابومسلم مشهد، ساعت 21، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
داور: منصور نوری، کمک‌ها: رحیم شاهین و مهرداد تقی‌زادگان، داورچهارم: رسول رهبرفام
ناظر: ابراهیم میرزابیگی

یکشنبه - 29/6/88
* فولاد خوزستان - سایپا کرج، ساعت 18:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز 
داور: حسین نیکوزاده، کمک‌ها: حسین سنجری و حسین طالقانی، داورچهارم: جمشید محمدی
ناظر: حسین خوشخوان
* مقاومت سپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 18:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: نوید مظفری، کمک‌ها: حمید غمزه و سعید قاسمی، داورچهارم: پیمان فرخی مهر
ناظر: ایرج نظری
* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان، ساعت 18:30، ورزشگاه تختی بندرانزلی
داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: مصطفی فراهانی و آرمان اسعدی، داورچهارم: حسین زرگر
ناظر: حاتم بک‌پور
* راه آهن شهرری - پرسپولیس تهران، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: احمد صالحی، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و صادق نوری، داورچهارم: محمدرضا اکرمی
ناظر: نادر جعفری

کد مطلب 947245

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