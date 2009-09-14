منتظر الزیدی فردا آزاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، برادر منتظر الزیدی خبرنگار جوان عراقی از آزادی وی در روز سه شنبه خبر داد و افزود: طی صحبتی که با برادرم داشتم او گفت مقامهای زندان با آزادیش در روز آینده موافقت کرده اند.

به گفته وی قرار بود الزیدی امروز از زندان آزاد شود اما گویا پاره ای مسائل سبب تاخیر این امر شده است. این در حالی است که دهها نفر از همکاران این خبرنگار به همراه هواداران وی در خارج از ساختمان محل نگهداری اش در مرکز بغداد تجمع کرده و منتظر او بودند.



منتظر الزیدی خبرنگار شبکه تلویزیونی البغدادیه بود که در چهاردهم دسامبر گذشته در جریان کنفرانس خبری جرج بوش کفش خود را به نشانه اعتراض به سیاستهای آمریکا به سوی او پرتاب کرده و به چهره ای قهرمان در بین مردم عراق و جهان تبدیل شد.

در عین حال این اقدام به سرعت به تیتر یک رسانه های جهان تبدیل شد و تحلیلهای کارشناسان مسائل سیاسی درباره عملکرد ضعیف بوش در عراق را به همراه داشت.

در ماه آوریل امسال پس از تلاش موکلان الزیدی مدت محکومیت وی که سه سال بود به یکسال تقلیل یافته و اخیرا نیز به دلیل خوش رفتاری او در زندان مدت محکومیتش چند ماه دیگر کاهش یافت.