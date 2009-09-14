وجود سه تا پنج قلاده یوزپلنگ در خراسان رضوی قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین آقامیری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کلیه تجهیزات و امکانات از جمله چهار دوربین تله ای در مناطق پرتردد وحوش از جمله آبشخورها و سرگذرگاه ها نصب شده است تا در صورت حضور یوز شناسایی انجام شود.

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی اظهار داشت: منطقه چاه افتخار در بجستان، منطقه ای بین مشهد و سرخس و منطقه ای در نزدیکی تربت جام از جمله این مناطق هستند.



آقامیری افزود: وجود یوزپلنگ در منطقه بجستان بسیار بالاست زیرا این منطقه در نزدیکی طبس که هم اینک چند قلاده یوز در آن وجود دارد، واقع شده است.

وی گفت: گروه های مطالعاتی در این مناطق مستقر هستند و احتمال وجود این گونه جانوری را بررسی می کنند.







