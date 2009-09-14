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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۱۶

وجود سه تا پنج قلاده یوزپلنگ در خراسان رضوی قطعی است

وجود سه تا پنج قلاده یوزپلنگ در خراسان رضوی قطعی است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی گفت: وجود سه تا پنج قلاده یوزپلنگ را در خراسان قطعی می دانیم اما در صدد اثبات این ادعا هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین آقامیری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کلیه تجهیزات و امکانات از جمله چهار دوربین تله ای در مناطق پرتردد وحوش از جمله آبشخورها و سرگذرگاه ها نصب شده است تا در صورت حضور یوز شناسایی انجام شود.

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی اظهار داشت: منطقه چاه افتخار در بجستان، منطقه ای بین مشهد و سرخس و منطقه ای در نزدیکی تربت جام از جمله این مناطق هستند.

آقامیری افزود: وجود یوزپلنگ در منطقه بجستان بسیار بالاست زیرا این منطقه در نزدیکی طبس که هم اینک چند قلاده یوز در آن وجود دارد، واقع شده است. 

وی گفت: گروه های مطالعاتی در این مناطق مستقر هستند و احتمال وجود این گونه جانوری را بررسی می کنند.



کد مطلب 947264

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