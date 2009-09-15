"سید جعفر هاشمی تشکری" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در طول شبانه روز حدود 900 دستگاه اتوبوس که سوخت C.N.G دارند امکان سوختگیری پیدا نمی کنند که با احتساب هر دستگاه و جابجایی 800 نفر روزانه حدود 560 هزار نفر را نمی توانیم جابجا کنیم.

این مقام مسئول در شهرداری تهران با تاکید بر این که اتوبوسهای C.N.G پاسخگوی نیاز تهران نیست، بیان داشت: اینکه پایتخت به چه تعداد و چه نوع اتوبوسی نیاز دارد مسئله ای است که شهرداری تهران در تصمیم گیری آن هیچ نقش و سهمی ندارد و دولت برای تمام شهرها یک نسخه واحد می پیچد.

معاون شهردار تهران ادامه داد: وزارت کشور اتوبوسهای C.N.G را در حالی به تهران تحویل می دهد که جایگاههای سوخت ما قادر نیستند برای سوختگیری سرویس رسانی کنند.

هاشمی تشکری با اشاره به این که هزینه اجتماعی عدم سرویس رسانی بیشتر از هزینه مادی آن است، گفت: این که اتوبوس در یک خط دیر به دیر به مسافران سرویس رسانی می کند سبب افزایش بار روانی به شهروندان تهرانی می شود که این مسئله پذیرفته نیست.

دلیل اصلی استفاده از اتوبوس های سی.ان.جی کاهش آلودگی هوای تهران است اما می توان با اتوبوس های گازوئیلی که هم اکنون کیفیت خوبی در ایران ندارد یا اتوبوس های برقی یا هیبریدی یک سرمایه گذاری بلندمدت انجام داد

هاشمی تشکری

به عقیده اغلب کارشناسان شهری اتوبوسهای مورد نیاز شهر تهران C.N.G نیست زیرا این اتوبوسها بسیار پر هزینه هستند و کشش برخی از خیابانهای تهران را ندارد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به خیابان ولیعصر (عج) و استفاده از اتوبوسهای تک کابین و جدید در این خیابان گفت: متاسفانه اتوبوسهای تحویلی از سوی وزارت کشور در سر بالایی های این خیابان کشش لازم را ندارد و سرویس رسانی در این خط با مشکل مواجه شده است.

هاشمی تشکری در پاسخ به این سئوال که "دلیل استفاده از اتوبوسهای C.N.G برای کاهش آلودگی هوای تهران است یا دلیل دیگری هم دارد؟" افزود: دلیل اصلی استفاده از اتوبوسهای سی.ان.جی کاهش آلودگی هوای تهران است اما می توان با اتوبوسهای گازوئیلی که هم اکنون کیفیت خوبی در ایران ندارد یا اتوبوسهای برقی یا هیبریدی یک سرمایه گذاری بلندمدت انجام داد.

معان شهردار تهران همچنین با انتقاد از تحویل اتوبوسهای تک کابین به دلیل ظرفیت کم شان اظهار داشت: وقتی می توان با همان حجم فضا را با اتوبوسهای دو کابین و ظرفیت 200 نفر انجام داد چرا اتوبوسهای تک کابین تحویل می شود.