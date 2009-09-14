آغاز طرح پلیس مدرسه در سطح مدارس استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عارف قادرزاده بعداز ظهر دوشنبه در جلسه شورای ترافیک استان کردستان اظهار داشت: در راستای نظم دادن به عبور و مرور وسائل نقلیه در مقابل مدارس و همچنین کاهش خطرات احتمالی طرح پلیس مدرسه در اماکن آموزشی در مقطع ابتدای در مناطق شهری استان کردستان به اجرا گذاشته می شود.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح که از روز دوشنبه هفته آینده آغاز می شود دانش آموزان علاقمند دو مقطع سوم و چهارم ابتدایی با حضور در قالب کلاسهای کوتاه مدت، آموزش های اولیه در خصوص قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را فرا می گیرند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان افزود: این افراد بعد از حضور در کلاسهای آموزشی و با پوشش متحدالشکل در معابر عمومی و پر رفت و آمد در مسیرهای عبور و مرور دانش آموزان حاضر و از بروز تصادف و به وجود آمدن ترافیک جلوگیری خواهند کرد.

قادرزاده یادآور شد: از سال 87 طرح پلیس مدرسه در استان کردستان آغاز شده که سال گذشته به دلیل عدم همکاری دستگاه های متولی ما نتوانستیم وسائل و تجهیزات مورد نیاز برای افراد را تامین کرده و در میانه راه با مشکلاتی مواجه شدیم که انتظار می رود امسال این طرح مورد حمایت و همکاری تمامی دستگاه های متولی به ویژه شهرداری ها قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به دیگر برنامه های پلیس راهور استان کردستان در آستانه بازگشایی مدارس یادآور شد: بحث ارائه آموزش های عمومی راهنمایی و رانندگی به دانش آموزان همچنان در دستور کار قرار داشته و به محض بازگشایی مدارس این آموزش ها از سر گرفته می شود.

وی گفت: اولویت دادن به بحث ایمن سازی در مسیر مدارس و اماکن آموزشی و آغاز اقدامات لازم برای اجرایی کردن این مهم با همکاری سازمانهای متولی به ویژه شهرداری ها در استان از دیگر اقداماتی است که باید هر چه بهتر انجام شود.

قادرزاده افزود: بحث مرمت و بازسازی تابلوهای راهنمایی و رانندگی در سطح معابر به ویژه در مسیر مدارس، خط کشی برای عبور عابرین پیاده، نصب سرعت گیر در مسیرهای پرتردد از دیگر اقداماتی است که باید در یک هفته مانده به بازگشایی مدارس در استان مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کردستان نیز در این دیدار بر همکاری هرچه بهتر شهرداری های استان با پلیس راهنمایی و رانندگی تاکید کرد و افزود: شهرداری ها موظف هستند که در این راستا و با اخذ نظرات کارشناسی از راهنمایی و رانندگی اقدامات مورد نیاز برای ایمن سازی معابر را انجام دهند.

امیر قادری اظهار امیدواری کرد که با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده امسال کمترین مشکلات ترافیکی در فصل بازگشایی مدارس در استان به وجود آید.