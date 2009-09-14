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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۳۵

رئیس صنایع و معادن فارس:

محصول کارخانه ایران خودروی شیراز تا پایان سال وارد بازار می شود

محصول کارخانه ایران خودروی شیراز تا پایان سال وارد بازار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: علی شهپری گفت: محصول کارخانه ایران خودروی شیراز با حل مشکلات پیش روی آن، تا پایان سال جاری وارد بازار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شهپری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران توضیح داد: اختلاف نظر دو سهامدار در راه‌اندازی این طرح سبب شد که تولید این کارخانه که قرار بود اواخر خرداد ماه به بازار عرضه شود با تاخیر مواجه شد اما این مشکلات اکنون حل شده است.

وی همچنین از اختصاص 28 میلیارد تومان تسهیلات برای فعالیت این کارخانه خبر داد و افزود: بانک صنعت و معدن 28 میلیارد تومان تسهیلات برای اتمام کارهای در دست اجرا و تجهیزات این کارخانه اختصاص داده که تاکنون دو میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان فارس متذکر شد: همچنین تاکنون 60 میلیارد ریال برای ساخت و ساز و خرید تجهیزات کارخانه مذکور هزینه شده است.

کد مطلب 947269

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