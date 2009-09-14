روزانه 4 میلیون لیتر نفتگاز و نفت در خراسان رضوی مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد رزم آرا عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مصرف کنندگان عمده نفتگاز و نفت کوره استان خراسان رضوی در بخشهای مختلف اعم از صنایع، اصناف، کشاورزی و غیره از این به بعد می توانند در هر نقطه ای از کشور با مراجعه به سایت اینترنتی به آدرس www.tejaratasan.ir و انتخاب گزینه این استان و یا مشهد با پر کردن فرم اینترنتی میزان تقاضای نفتگاز و نفت کوره مصرفی خود را وارد کنند.

معاون بازرگانی شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان رضوی اظهار داشت: توزیع و فروش نفتگاز برای مصارف عمده که قبل از این با مراجعه متقاضیان به دستگاه های متولی و در نهایت با برآورد سهمیه مورد نیاز و معرفی آنان به شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام می شد، از امروز تنها به صورت اینترنتی انجام می شود.

رزم آرا افزود: دستگاه های متولی بعد از بررسی، موارد لازم را به شرکت پخش فرآورده های نفتی استان ارسال و برای تامین سوخت متقاضیان عمده نفت گاز و نفت کوره اقدام می شود.



وی گفت: این سایت به گونه ای طراحی شده که به طور هوشمند تقاضای متقاضیان مربوط به هر بخش در وهله اول به طور مستقیم قبل از شرکت پخش فرآورده های نفتی به دستگاه اجرایی و سازمان متولی مربوطه ارسال می شود.

معاون بازرگانی شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان رضوی تصریح کرد: متقاضیان عمده نفت گاز و نفت کوره هم از این طریق یک کد رهگیری که توسط سایت اینترنتی دریافت می کنند می توانند بدون مراجعه حضوری و تنها از طریق سایت اینترنتی از مراحل مختلف درخواست خود در دستگاه های متولی و شرکت پخش فرآورده های نفتی استان آگاه شوند و سازمانها و دستگاه های متولی نیز از کم و کیف فعالیتی خود آشنا خواهند شد.

رزم آرا گفت: هیچ فرد و یا اداره دولتی حق دریافت مبلغی بابت انجام مراحل اینترنتی توزیع نفتگاز و نفت کوره را ندارد و به جز مبلغ سوخت دریافتی توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی، هیچ مبلغی نباید از متقاضیان مربوطه بابت مراحل اینترنتی توسط دستگاههای اجرایی دریافت شود.