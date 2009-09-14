28 مرکز دارالقرآن در مازندران ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرهودی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در جمع خبرنگاران در ساری افزود: بر این اساس به ترتیب در سال های 89، 90، 91، 92 و 93 به ترتیب 3، 4، 6، 7 و 8 مرکز دارالقرآن توسط آموزش و پرورش در استان احداث می شود.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه نیز 33 مرکز احداثی دارالقرآن در مازندران تجهیز شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون 30 مرکز دارالقرآن در استان فعال هستند تصریح کرد: آموزش و پرورش مازندران به 3 مرکز دارالقرآن جدید نیاز دارد.

فرهودی با بیان اینکه هم اکنون 5 مرکز دارالقرآن استان تحت تملک آموزش و پرورش استان قرار دارند و 5 مرکز استیجاری است، یادآور شد: تعداد 20 مرکز دارالقرآن استان در مدارس دو نوبته هستند.

وی مساحت مراکز تحت تملک دارالقرآن آموزش و پرورش استان را دو هزار و 950 متر عنوان کرد و گفت: آموزش و پرورش مازندران به 11 هزار و 174 متر مربع زمین دارالقرآن نیاز دارد.

وی تعداد فراگیران قرآنی مدارس مازندران در مقاطع مختلف را بیش از 70 هزار نفر ذکر کرد و افزود: هم اکنون 10 هزار کاربر قرآنی سال پایه در مراکز دارالقرآن استان فعالیت دارند.

فرهودی در بخش دیگری از سخنانش تعداد کانونهای فرهنگی تربیتی تحت تملک، استیجاری و مدرسه ای آموزش و پرورش استان را به ترتیب 10 ، 2 و 32 مورد ذکر و تصریح کرد: تعداد سه کانون فرهنگی و تربیتی در مازندران در دست احداث است.

وی همچنین بیان داشت: بر اساس آئین نامه بهداشت محیط مدارس با توجه به آمار دانش آموزی به نسبت هر 45 دانش آموز 11 آبخوری، هر 40 دانش آموز یک توالت و هر 60 نفر دانش آموز یک دستشویی نیاز است این میزان سرانه را در مازندران ناکافی دانست و گفت: تا رسیدن به وضعیت مطلوب سرانه بهداشتی فاصله زیادی داریم که باید تلاش و جدیت بیشتری شود.

560 هزار دانش آموز در شش هزار مدرسه مازندران سال تحصیلی جدید را جشن خواهند گرفت.