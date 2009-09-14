به گزارش خبرگزاری مهر، اقتیمیوس میتروپولوس دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی با منوچهر متکی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و پیرامون مسائل مورد علاقه بحث و تبادل نظر کرد.

منوچهر متکی با اشاره به همکاری های بین المللی دریانوردی در پرتو رخدادهای پیش آمده در سواحل سومالی اظهار داشت: همکاری های جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین المللی دریانوردی روند مثبت و رو به جلو داشته است.

وی افزود: از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران تاکنون دست های پشت پرده ناامنی دریایی هنوز مشخص نشده و در هاله ای از ابهام است.

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به موانع دولت انگلیس بر سر راه رفت و آمد دریانوردان جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت و حضور در برنامه های متنوع سازمان بین المللی دریانوردی گلایه نموده و خواستار مساعی بیشتر دبیر کل برای رفع این گونه موانع و ایجاد تسهیلات مناسب گردید.

متکی با اشاره به سواحل گسترده متصل به مرزهای دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز اظهار داشت: امنیت موجود در منطقه خلیج فارس و دریای عمان می بایست به منطقه خلیج عدن و باب المندب گسترش و امتداد یابد.

وزیرامورخارجه کشورمان با تبیین ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ساخت کشتی های اقیانوس پیما گفت: ایران در ارتباط با ساخت کشتی های اقیانوس پیما ظرفیت های خوبی به دست آورده است و حجم موازنه تجاری گسترده و پتانسیل های فراوان ترابری دریایی، امکان تبادل همکاری های جمهوری اسلامی ایران با سازمان بین المللی دریانوردی و ارتقا موقعیت دریانوردان ایرانی را به طور برجسته ای فراهم ساخته است.

متکی با اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تهیه نقشه راه به منظور تقویت همکاری های فی مابین اظهار داشت: جمهوری اسلامی یاران آمادگی دارد به منظور ایجاد سازوکار های فعال برای برقراری امنیت دریانوردی درآبراههای مختلف نقشه راه مناسبی را بین طرفین مورد بررسی و طراحی قرار دهد.

میتروپولوس دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی با اشاره به همکاری های خوب و سازنده جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین المللی دریانوردی اظهار داشت: ما بسیار خرسندیم که همکاری های جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین المللی دریانوردی در مبارزه با سرقت دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن بسیار سازنده و مفید بوده است.

وی افزودک نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از امنیت دریایی گامهای خوبی برداشته است و ما از این تلاشها قدردانی می نماییم.



دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی با اعلام آمادگی این سازمان برای مساعدت در راستای مشارکت هر چه گسترده تر جمهوری اسلامی ایران در سطوح مدیریتی این سازمان ابراز امیدواری کرد تا این موضوع در جلسات و دیدارهای آتی و با تشریک مساعی فی مابین و در چارچوب شاخصهای سازمان بین المللی دریانوردی این همکاری ها بیش از پیش افزایش یابد.