عمر مدیریت دانشگاهی؛ در ایران 3 سال؛ در دنیا 10 سال!

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین ملاکهای موفقیت در نظامهای آموزشی و پژوهشی که نتایج آن در دراز مدت نمود پیدا می کند ثبات مدیریتها در این مراکز است.

آمار 9 دانشگاه برتر جهان حاکی از آن است که در مجموع 1500 سال تحصیلی در این دانشگاهها تنها 144 رئیس این دانشگاهها را اداره و مدیریت کرده اند. این در حالی است که بررسی همین وضعیت در 9 دانشگاه کشور نشان دهنده آن است که 146 رئیس در مجموع 435 سال آموزشی در دانشگاههای ایران مدیریت را بر عهده داشته اند. این آمار در جدول نیز قابل مشاهده است.

مقایسه آمار مدیریتها در کل سالهای تحصیلی 9 دانشگاه برتر دنیا و 9 دانشگاه ایران





جامعه آماری سال تحصیلی تعداد روسا 9 دانشگاه برتر دنیا 1500 سال 144 رئیس 9 دانشگاه ایران 435 سال 146 رئیس

در گزارشهای آماری خبرگزاری مهر دانشگاههای استانفورد، هاروارد، MIT، کورنل، کورنل، امپریال لندن، میشیگان، فلوریدا، مینه سوتا و آلبرتا از میان دانشگاههای برتر دنیا به عنوان جامعه آماری و دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، فردوسی مشهد، علم وصنعت، شهید بهشتی، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، امیرکبیر و کردستان از میان دانشگاههای ایران مورد بررسی قرار گرفتند.

در مجموع 146 مدیری که بر دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، فردوسی مشهد، علم وصنعت، شهید بهشتی، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، امیرکبیر و کردستان ریاست کرده اند از این تعداد 60 نفر یک سال و یا کمتر از یک سال در سمت خود باقی مانده اند.

در میان این 146 مدیر این دانشگاهها 33 رئیس دو ساله، 15 رئیس سه ساله، 21 رئیس چهار ساله و 9 رئیس پنج ساله وجود دارد و تنها هشت رئیس یعنی چیزی در حدود 8/4 درصد کل روسا موفق شدند در مدت زمانی بیش از پنج سال بر کرسی مدیریت خود باقی بمانند.

مقایسه 9 دانشگاه مطرح کشور با 9 دانشگاه برتر جهان و بررسی آمار و ارقام مربوط به ثبات مدیریت در این دانشگاهها اختلاف فاحشی را میان میانگین مدیریت در دانشگاههای جهان و ایران نشان می دهد به طوری که تنها هشت نفر در دانشگاههای بررسی شده داخلی موفق شده اند بیش از پنج سال سمت خود را حفظ کنند. این در حالی است که حتی میانگین مدیریت در اغلب دانشگاههای برتر جهان بیشتر از 10 سال است.

تنها 11 رئیس در مدت 124 سال بر کرسی ریاست دانشگاه استانفورد

به گزارش مهر، دانشگاه استانفورد پس از دانشگاه هاروارد دومین دانشگاه آمریکا است که هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی از اعتبار علمی بسیار بالایی برخوردار است و با وجود آنکه 124 سال از تاسیس آن می گذرد تنها 11 رئیس را به چشم دیده است.

ری لیمن ویلبور بین سالهای 1916 تا 1943 یعنی 27 سال رئیس استانفورد بود. این پزشک آمریکایی سومین رئیس استانفورد و سی و یکمین وزیر کشور ایالات متحده به شمار می رفت. وی رکورددار بیشترین زمان مدیریت در دانشگاه استانفورد است.

دانشگاه استانفورد در رده بندی دانشگاههای دنیا بر اساس شانگهای و وبومتری رتبه دوم دنیا را به خود اختصاص داده و این موفقیت می تواند مرهون برنامه ریزی بلند علمی در این دانشگاه و ثبات مدیریت آن باشد.

متوسط مدت زمان مدیریت برای هر مدیر در دانشگاه استانفورد حدود 11 سال است.



373 سال و تنها 28 رئیس در هاروارد



به گزارش مهر، دانشگاه هاروارد در سال 1636 تاسیس شد و در مدت 373 سال گذشته این دانشگاه تنها 28 رئیس را به چشم دیده است و بی شک می توان یکی از علل موفقیتهای چشمگیر این دانشگاه در کسب رتبه های علمی برتر دنیا را ثبات مدیریت و تعداد کم روسای این دانشگاه دانست.

چارلز ویلیام الیوت شیمیدان معروف و استاد شیمی تجربی بین سالهای 1868 تا 1906 یعنی 38 سال ریاست این دانشگاه را عهده دار بود. وی رکورد طولانی ترین دوره ریاست را در تاریخ هاروارد به نام خود به ثبت رسانده است.

از پدیده های عجیب تاریخ مدیریت دانشگاه هاروارد این است که 11 تن از روسای این دانشگاه در دفتر کار خود چشم از جهان فرو بستند.

متوسط مدت زمان مدیریت برای هر مدیر در دانشگاه هاروارد حدود 13 سال است.

148 سال و تنها 18 رئیس برایMIT

به گزارش مهر، موسسه تکنولوژی ماساچوست (MIT) یکی از برترین موسسات آموزش عالی در آمریکا و دنیا در سال 1861 تاسیس شد و در مدت 148 سال تنها 18 رئیس بر کرسی ریاست این دانشگاه تکیه زده اند.



کارل تیلر کامپتون از 1930 تا 1948 به مدت 18 سال رئیس این دانشگاه بود. وی در سال 1923 به عضویت انجمن فلسفه آمریکا و در سال 1924 عضو آکادمی ملی علوم شد و در سال 1927 رئیس انجمن فیزیک آمریکا شد.

متوسط مدت زمان مدیریت برای هر مدیر دانشگاه MIT حدود هشت سال است.

دانشگاه کورنل؛ هر 12 سال یک رئیس

به گزارش مهر، دانشگاه کورنل یک دانشگاه خصوصی است و مقر آن در نیویورک آمریکا است. کورنل اغلب به عنوان یکی از دانشگاههای برتر دنیا و یکی از 15 دانشگاه اول در سطح جهانی به شمار می رود.

در مدت 144 سال فعالیت این دانشگاه تنها 12 رئیس سکان هدایت این دانشگاه را به عهده داشته اند.

ریاست دانشگاه کورنل از 1892 تا 1920 به مدت 28 سال بر عهده "جاکوب گولد شورمن" بود که طولانی ترین ریاست را در این دانشگاه تجربه کرد.

متوسط مدت زمان مدیریت برای هر مدیر دانشگاه کورنل 12 سال است.

14 رئیس در 102 سال برای دانشگاه امپریال لندن

به گزارش مهر، دانشگاه کالج امپریال لندن در 8 جولای 1907 رسما گشایش یافت. در مدت 102 سال فعالیت این دانشگاه تنها 10 رئیس هیئت مدیره و 14 رئیس بر کرسی ریاست این دانشگاه تکیه زده اند و آخرین رئیس کالج امپریال لندن در سال 2008 انتخاب شده است.

سر هنری تی. تیزارد از 1920 تا 1942 یعنی 22 سال رئیس کالج امپریال بود. این شیمیدان و ریاضیدان در توسعه اطلاعاتی درباره رادارها و موتورهای جت نقش مهمی ایفا کرد. وی رکورد دار طولانی ترین مدت ریاست در دانشگاه امپریال لندن است.



متوسط مدت زمان ریاست برای هر مدیر در دانشگاه امپریال لندن حدود هفت سال است.

192 سال و تنها 19 مدیر برای دانشگاه میشیگان

به گزارش مهر، دانشگاه ایالت میشیگان در سال 1817 با عنوان دانشگاه میشیگانیا در دیترویت آمریکا تاسیس شد و بعدها به دانشگاه ایالت میشیگان تغییر نام داد. در مدت 192 سال فعالیت این موسسه آموزش عالی معتبر آمریکایی 19 مدیر بر کرسی ریاست این دانشگاه تکیه زده اند.

جیمز باریل آنجل سومین رئیس این دانشگاه بین سالهای 1871 تا 1909 به مدت 38 سال طولانی ترین دوره ریاست در دانشگاه میشیگان را به نام خود ثبت کرده است.

متوسط مدت زمان مدیریت برای هر مدیر در دانشگاه میشیگان نزدیک به 10 سال است.

تنها 15 رئیس برای فلوریدای 158 ساله

به گزارش مهر، در مدت 158 سال که از زمان تاسیس دانشگاه ایالت فلوریدا می گذرد در مجموع 15 رئیس در این دانشگاه به پست ریاست رسیده اند.

ادوارد کونرادی از 1909 تا 1941 به عنوان رئیس این دانشگاه و از 1941 تا زمان مرگ یعنی در سال 1947 در مجموع 38 سال عنوان رئیس افتخاری این دانشگاه را بر عهده داشت. وی تا به حال بیشترین مدت ریاست بر این دانشگاه را در اختیار داشته است.

متوسط مدت زمان مدیریت برای هر مدیر در دانشگاه فلوریدا حدود 11 سال است.

14 رئیس برای مینه سوتای 158 ساله

به گزارش مهر، دانشگاه مینه سوتا در 25 فوریه 1851 تاسیس شد اما تا سال 1871 به دلیل مشکلات مالی و جنگ داخلی آمریکا دانشجو پذیرش نکرد. سرانجام پس از وام چشمگیر "جان سارگنت پیلسبری" سناتور و فرماندار ایالت که به عنوان پدر این دانشگاه شناخته می شود دانشگاه مینه سوتا رسما اقدام به پذیرش دانشجو کرد.

لوتوس دلتا کافمن پنجمین رئیس دانشگاه مینه سوتا بود که از 1920 تا 1938 (18 سال) ریاست این دانشگاه را به عهده داشت. وی در دوم سپتامبر 1938 در دفتر کار خود درگذشت. وی که رکورد دار طولانی ترین ریاست در دانشگاه مینه سوتا است در جوانی آرزو داشت در حالی که یک لباس قرمز روشن پوشیده است در یک سیرک سوارکار یک اسب سفید بدون زین شود!

این دانشگاه در مدت 158 سال فعالیت خود تنها 15 رئیس را به چشم دیده است و این حاکی از آن است که متوسط مدت زمان ریاست برای هر مدیر در دانشگاه مینه سوتا حدود 11 سال است.



13 رئیس در یک قرن فعالیت آلبرتا

دانشگاه آلبرتا در سال 1908 در ادمونتون واقع در ایالت آلبرتا در کانادا به دست الکساندر کامرون راترفورد تاسیس شد. این دانشگاه یکی از پنج دانشگاه برتر کانادا است که در مدت 101 سال از فعالیت آن تنها 13 رئیس بر راس این دانشگاه بوده اند.

هنری مارشال توری از زمان تاسیس این دانشگاه در 1908 تا 1928 یعنی 20 سال در پست ریاست دانشگاه قرار داشت. وی رکورد دار بیشترین مدت زمان مدیریت در دانشگاه آلبرتا است.

متوسط مدت زمان ریاست برای هر مدیر در دانشگاه آلبرتا حدود هشت سال است.

خبرگزاری مهر علاوه بر بررسی ثبات مدیریت در 9 دانشگاه استانفورد، هاروارد، MIT، کورنل، کورنل، امپریال لندن، میشیگان، فلوریدا، مینه سوتا و آلبرتا مدیریت 9 دانشگاه کشور را نیز مورد بررسی قرار داده است.

دانشگاه تهران؛ 31 رئیس در 75سال

به گزارش مهر، دانشگاه تهران در سال 1313 به پیشنهاد دکتر علی اصغر حکمت وزیر معارف وقت آن زمان و با تخصیص بودجه اولیه ای به میزان 250000 تومان در محل باغ جلالیه تهران احداث و تاسیس شد.

دانشگاه تهران در عمر 75 ساله خود 31 نفر را بر کرسی مدیریت دیده است که نشان از بی ثباتی مدیریت در این دانشگاه دارد. فرهاد رهبر از اواخر سال 1386 تا کنون به عنوان آخرین رئیس دانشگاه تهران فعالیت می کند.

متوسط مدت زمان ریاست برای هر مدیر در دانشگاه تهران حدود دو سال و 6 ماه است.

13 رئیس برای صنعتی شریف 44 ساله

به گزارش مهر، دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۴۴ توسط دکتر محمد علی مجتهدی و بر اساس ساختار دانشگاه ام آی تی آمریکا تاسیس شد. 44 سال از عمر دانشگاه صنعتی شریف می گذرد و در این مدت 13 رئیس بر کرسی ریاست این دانشگاه تکیه زده اند.

سعید سهراب پور از سال ۱۳۷۶ تا کنون رئیس دانشگاه صنعتی شریف ایران بوده است. نکته قابل توجه در مدیریت دانشگاه صنعتی شریف حضور چهار رئیس با دوره مدیریت یکسال و چهار رئیس با دوره مدیریت دو سال است. البته مدیریت سعید سهراب پور با 12 سال یکی از مصادیق ثبات مدیریت در دانشگاههای کشور است.

متوسط مدت زمان مدیریت در دانشگاه صنعتی شریف حدود سه سال است.

امیرکبیر؛ 21 رئیس در 53 سال

به گزارش مهر، 21 مدیر در طول 53 سالی که از عمر دانشگاه امیرکبیر می گذرد بر کرسی ریاست این دانشگاه تکیه زدند. آخرین رئیس این دانشگاه علیرضا رهایی است که از 1384 تا کنون نزدیک به چهار سال ریاست دانشگاه امیرکبیر را به عهده دارد.

نکته قابل توجه در مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور روسایی با مدیریت تنها چند ماهه و یکساله است. البته مدیریت محمد حسین سلیمی نمین با 13 سال یکی از مصادیق ثبات مدیریت در دانشگاههای کشور است.

متوسط مدت زمان ریاست برای هر مدیر دانشگاه امیرکبیر حدود سه سال است.





خواجه نصیر؛ 12 رئیس در 79 سال

به گزارش مهر، هسته اولیه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ای است به نام دانشکده مخابرات که در سال 1307 هجری در تهران تاسیس شد و بعدها به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تغییر نام یافت.

در طول 79 سال که از تاسیس دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی می گذرد این دانشگاه 12 رئیس به خود دیده است. تا کنون بیشترین مدت زمان ریاست دانشگاه خواجه نصیر چهار سال بوده که تنها سه رئیس موفق به طی این زمان شده اند.

رئیس کنونی دانشگاه خواجه نصیر طوسی سید محمد تقی بطحایی است که از سال 86 تاکنون ریاست این دانشگاه را به عهده دارد.

متوسط مدت زمان ریاست برای هر مدیر در دانشگاه خواجه نصیر در حدود 6 سال است.

علم و صنعت؛ 31 سال و 16 رئیس

به گزارش مهر، درسال 1351 هنرسرای عالی ایران به "دانشکده علم و صنعت ایران " تغییر نام داد که در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به دانشگاه ارتقاء یافت. دانشگاه علم و صنعت در طول عمر 31 ساله خود 16 رئیس را در دفتر ریاست خود دیده است.

از پدیده های مدیریت در دانشگاه علم و صنعت این است که از 16 رئیس تاریخ این دانشگاه هفت تن تنها یک سال توانستند ریاست کنند. رئیس فعلی دانشگاه علم و صنعت محمد سعید جبل عاملی است که از سال 1385 تا کنون ریاست این دانشگاه را بر عهده دارد.

متوسط مدت زمان ریاست برای هر مدیر در دانشگاه علم و صنعت دو سال است.

شهید بهشتی 40ساله؛ یک رئیس 21 سال ،‌ 15 رئیس 19 سال

به گزارش مهر، دانشگاه شهید بهشتی در بهمن ماه سال 1338 تأسیس شده و در طول 40 سال گذشته 16 بار در حوزه ریاست خود با تغییر روبرو شده است.

هادی ندیمی در میان روسای دانشگاههای سراسری ایران دارای بالاترین رکورد ماندگاری در مدیریت است. دکتر ندیمی از آبان ماه سال 1363 تا بهمن سال 1384 ریاست دانشگاه شهید بهشتی را بر عهده داشت تا این دانشگاه مدت مدیدی از ثبات مدیریت برخوردار باشد. دکتر ندیمی بهمن ماه سال 84 از سمت خود کناره گیری کرد.

رئیس کنونی دانشگاه شهید بهشتی احمد شعبانی است که از مهر سال 86 تاکنون در این سمت فعالیت می کند.

متوسط مدت زمان ریاست برای هر مدیر در دانشگاه شهید بهشتی در حدود دو سال است.



صنعتی اصفهان؛ 32 سال و 11 رئیس

به گزارش مهر، دانشگاه صنعتی اصفهان فعالیتهای آموزشی خود را در سال 1356 آغاز کرد. این دانشگاه 11 رئیس را در طول عمر 32 ساله خود تجربه کرده است که هفت تن از این 11 مدیر کمتر از دو سال در سمت خود باقی ماندند.

دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد از مهر سال 1368 تا خرداد 1376 به مدت هشت سال ریاست دانشگاه صنعتی اصفهان را بر عهده داشت. وی طولانی ترین مدت ریاست در این دانشگاه را به خود اختصاص داده است.

غلامرضا قربانی رئیس کنونی این دانشگاه است که از آبان سال 1384 تاکنون به مدت چهار سال دانشگاه صنعتی اصفهان را اداره می کند.

متوسط مدت زمان مدیریت در دانشگاه صنعتی اصفهان حدود سه سال است.



دانشگاه کردستان؛ 11 مدیر در 30 سال

به گزارش مهر، دانشگاه کردستان در سال 1358 پس از پیوستن به دانشگاه رازی کرمانشاه به صورت یکی از پردیسهای آن دانشگاه فعالیتهای آموزشی خود را آغاز کرد و بعدها تحت عنوان دانشگاه کردستان به فعالیت خود ادامه داد.

دانشگاه کردستان 11 مدیر را در طول 30 سال فعالیت علمی و آموزشی بر کرسی ریاست خود تجربه کرد که چهار تن از آنها تنها یک سال در این سمت باقی ماندند.

غلامحسین کریمی دوستان رئیس کنونی دانشگاه کردستان است که از سال 1383 تا کنون به مدت پنج سال در این سمت فعالیت می کند.

متوسط مدت زمان ریاست برای هر مدیر در دانشگاه کردستان سه سال است.

فردوسی مشهد؛ 15 رئیس در 51 سال

به گزارش خبرنگار مهر، سال 1328 را می توان اساس تاسیس دانشگاه فردوسی مشهد دانست. در طول 51 سال فعالیت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد 15 مدیر ریاست و اداره آن را به عهده گرفتند.

عبدالرضا باقری از سال 1377 تا سال 1384 به مدت هفت سال بر دانشگاه فردوسی ریاست کرده و تا کنون بیشترین مدت زمان ریاست این دانشگاه را به خود اختصاص داده است.

علیرضا عاشوری از سال 1384 تا کنون به مدت چهار سال رئیس دانشگاه فردوسی مشهد است.

متوسط مدت زمان ریاست در دانشگاه فردوسی مشهد حدود سه سال است.

به گزارش مهر، پس از ارائه آماری از 9 دانشگاه برتر دنیا و 9 دانشگاه کشورمان می توان به بررسی ثبات مدیریت در این دانشگاهها و مقایسه آن با یکدیگر پرداخت. نگاهی گذرا به آمار ارائه شده نشان می دهد که دانشگاههای ایران دائما دستخوش تغییر در مدیریت شده و کمتر دانشگاه از ثبات مدیریت برخوردار است اما دانشگاههای برتر دنیا که رده بندی های دانشگاههای جهان نیز موفقیت آنها را تایید می کند دارای ثبات مدیریت قابل ملاحظه ای هستند.

در زیر جدولی از 9 دانشگاه برتر دنیا منتشر می شود که نشان می دهد این دانشگاهها با قدمتی بسیار طولانی تر نسبت به اولین دانشگاه کشورمان دارای تعداد روسای کمتر و ثبات مدیریتی بسیار بالاتری هستند. در آخرین ردیف این جدول نیز وضعیت دانشگاه تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر، خواجه نصیرالدین طوسی، علم و صنعت، شهید بهشتی، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد و کردستان آمده است.

عنوان دانشگاه سالهای فعالیت تعداد رؤسا استانفورد 124 سال 11 رئیس هاروارد 373 سال 28 رئیس MIT 148 سال 18 رئیس کورنل 144 سال 12 رئیس امپریال لندن 102 سال 14 رئیس میشیگان 192 سال 19 رئیس فلوریدا 158 سال 15 رئیس مینه سوتا 158 سال 14 رئیس آلبرتا 101 سال 13 رئیس تهران 75 سال 31 رئیس صنعتی شریف 44 سال 31 رئیس امیرکبیر 53 سال 21 رئیس خواجه نصیر 79 سال 12 رئیس علم و صنعت 31 سال 16 رئیس شهید بهشتی 40 سال 16 رئیس صنعتی اصفهان 32 سال 11 رئیس فردوسی مشهد 51 سال 15 رئیس دانشگاه کردستان 30 سال 11 رئیس

به گزارش مهر، جداول زیر نمایانگر متوسط مدت زمان مدیریت برای هر مدیر در 9 دانشگاه برتر جهان و 9 دانشگاه مطرح ایران است. مقایسه این آمار با نگاهی ساده به جداول امکانپذیر است.

نام دانشگاه متوسط زمان ریاست بیشترین سابقه مدیریت استانفورد 11 27 هاروارد 13 38 MIT 8 18 کورنل 12 28 امپریال لندن 7 22 میشیگان 10 38 فلوریدا 11 38 مینه سوتا 11 18 آلبرتا 8 20

نام دانشگاه متوسط زمان ریاست بیشترین سابقه مدیریت تهران 2 سال 5 سال صنعتی شریف 3 سال 12 سال امیرکبیر 3 سال 13 سال خواجه نصیر 6 سال 4 سال علم و صنعت 2 سال 4 سال شهید بهشتی 2 سال 21 سال صنعتی اصفهان 3 سال 8 سال فردوسی مشهد 3 سال 7 سال دانشگاه کردستان 3 سال 5 سال

به گزارش مهر، با توجه به روی کار آمدن دولت دهم و تغییر وزیر علوم به نظر می رسد باز هم دانشگاههای کشور دچار دستخوش تغییراتی خواهند شد. شاید توجه مسئولان آموزش عالی به این گزارش بتواند آنها را متقاعد به ثبات مدیریت در دانشگاهها کرده و دانشگاهها را در چهار سال آینده دچار کمترین تغییرات کنند.

گروه حوزه و دانشگاه مهر تاکید می کند در هر بخشی از این گزارش (تیتر یا مطالب) صحبت از دانشگاههای دنیا شده است منظور 9 دانشگاه برتر دنیا است که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.