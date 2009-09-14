طرح اظهارات عوامل مرتبط با پرونده فوتبالیست دوپینگی/ رای هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه با حضور 5 عضو اصلی کمیسیون بدوی تخلف دوپینگ به ریاست احمد هاشمیان و 4 عضو مرتبط با پرونده دوپینگ رضا نصیری بازیکن تیم کوثر لرستان شامل؛ آیت الله زاده مدیر عامل باشگاه ، عبداللهی مربی دروازه بانها و دو تن از بازیکنان این باشگاه برگزار شد .

دراین جلسه قرار بود باقری نیا سرمربی وقت تیم کوثر لرستان نیز حضور یابد که وی برای دومین بار از حضور در این جلسه خودداری کرد و اعضای کمیسیون بدوی به جهت رعایت حقوق این مربی و تخفیف احتمالی در رای نهایی این مربی را برای سومین بار به جلسه هفته آینده دعوت کردند.

در نشست امروز هر یک از مدعوین در خصوص ارتباط با پرونده دوپینگ رضا نصیری که وی آنها را مباشر در تخلف دوپینگ معرفی کرده بود، به دفاع از خود پرداختند و به سئوالات اعضای کمیسیون بدوی پاسخ گفتند.

در پایان این نشست مقرر شد پس از استماع اظهارات سرمربی پیشین کوثر لرستان رای نهایی در خصوص عوامل مرتبط با این پرونده دوشنبه هفته آینده صادر شود.