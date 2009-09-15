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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۱۸

منتظر الزیدی پس از آزادی:

نمی توانم آنچه را که بر سر میهنم رفته تحمل کنم

نمی توانم آنچه را که بر سر میهنم رفته تحمل کنم

خبرنگار عراقی که بدلیل پرتاب کفش بسوی بوش به سه سال زندان محکوم شده بود، امروز پس از آزادی گفت: من یک میهن پرست هستم و نمی توانم آنچه را که بر سر میهنم رفته تحمل کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان،" منتظر الزیدی" خبرنگار شبکه البغدادیه امروز از زندان آزاد شد.

وی پس از آزادی در جمع دهها تن از همکاران و هواداران خود که به استقبالش آمده بودند، گفت: من یک میهن پرست هستم و نمی توانم آنچه را که بر سر میهنم رفته تحمل کنم.

الزیدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در زندان مورد شکنجه قرار گرفته است. بر اساس گفته های وی ماموران زندان علاوه بر اینکه با شوک برقی مورد آزار و اذیتش قرار داده اند، بارها نیز او را به باد کتک گرفته و به ضرب و شتم وی پرداخته اند.

الزیدی گفت که ماموران در روز دستگیری بدترین رفتار را با وی داشته اند و در بدترین شرایط به سر می برده است.

گفتنی است خبرنگار شبکه البغدادیه عراق پس از اینکه محکومیت زندانش به یک سال تقلیل یافت، بدلیل رفتار خوب مورد عفو قرار گرفته و امروز پیش از موعد مقرر از زندان آزاد شد.

کد مطلب 947287

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