هشدار فرانسه در مورد بی نتیجه بودن نشست گروه 20

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری فرانسه تاکید کرد دیدار سران کشورهای گروه 20 بدون اینکه به نتیجه ملموسی بیانجامد اقدامی بی نتیجه بوده و یک شکست است.

"کلود ژئان" در گفتگو با رادیو RTL خاطرنشان کرد رئیس جمهور فرانسه مصمم است در صورت بی نتیجه بودن نشست آتی گروه 20 در پیتزبورگ آمریکا همانند نشست پیشین این گروه در لندن، آن را ترک کند.

بر این اساس سارکوزی مهمترین موضوعات مورد رسیدگی در این نشست را مسائلی مانند محدودیت دستمزدها، قوانین بین المللی بودجه، همکاری برای نظارت بر بازارهای مالی دانسته و طرحی را نیز برای پایان دادن به فرار مالیاتی در برخی کشورهای اروپایی ارائه خواهد کرد.

وی افزود کشورهای پیشرفته و در حال صنعتی شدن جهان باید پیش از برگزاری این نشست به توافقی ضمنی در این موارد برسند و در غیراینصورت تهدید سارکوزی به ترک آن جدی خواهد بود.

گفتنی است نشست گروه 20 در روزهای بیست و چهارم و بیست و پنجم ماه جاری در شهر پیتزبورگ ایالت پنسیلوانیا برگزار خواهد شد.