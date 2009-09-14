شاخص کل بورس کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان معاملات بازار سهام شاخص کل به عدد 11 هزار و 598 واحد رسید که نسبت به روز کاری پیش از آن 7/39 واحد کاهش یافت. شاخص سهام شناور آزاد با 8/2 واحد افزایش به 14 هزار و 48 واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با 7/40 واحد کاهش به 9 هزار و 616 واحد رسید. شاخص بازار دوم با 8/3 واحد افزایش به عدد 15 هزار و 989 واحد رسید. شاخص صنعت هم با 5/41 واحد کاهش به 9 هزار و 269 واحد رسید.

در همین حال، در معاملات امروز بازار سهام 155 میلیون سهم به ارزش 277 میلیارد و 786 میلیون ریال در 17 هزار و 115 دفعه معامله شد.

حق‌تقدم کارخانه‌فارسیت‌درود،‌ شکرشاهرود، پمپ‌‌سازی‌ ایران، صنعتی‌ آما، سیمان تهران،‌ سرمایه‌‌گذاری‌ صنعت‌ ومعدن، حق‌تقدم تکنوتار،‌ حق‌تقدم سرمایه‌گذاری‌البرز، حق‌تقدم سرمایه‌‌گذاری‌ شاهد و ملی سرب و روی ایران بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

این در حالی است که گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی، بسته‌‌بندی‌ ایران، کابل‌ باختر، صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌، سیمان فارس و خوزستان، توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌، مخابرات ایران، کنتورسازی‌ایران،‌مهندسی‌نصیرماشین و معادن بافق بیشترین کاهش قیمت سهام را تجربه کردند.

امروز ارزش تقاضاهای خرید برای بلوک عمده پارسیان در قیمت 2323 ریال به 906 میلیارد و 600 میلیون ریال و در قیمت 2322 ریال به 906 میلیارد و 210 میلیون ریال رسید. همچنین ارزش تقاضای خرید برای بلوک یک درصدی بانک پارسیان در قیمت 2315 ریال، 183 میلیارد و 505 میلیون ریال و در قیمت 2314 ریال، 183 میلیارد و 426 میلیون ریال بود.

ارزش صف­های خرید فولاد خوزستان هشت میلیارد و 595 میلیون ریال، صنایع سیمان دشتستان هشت میلیارد و 303 میلیون ریال، باما شش میلیارد و 751 میلیون ریال، کارخانجات داروپخش شش میلیارد و 636 میلیون ریال، بانک پارسیان در قیمت 1793 ریال، پنج میلیارد و 61 میلیون ریال و سیمان کرمان چهار میلیارد و 816 میلیون ریال بود.

ارزش سهام شرکت مخابرات ایران که برای فروش به کارگزاری‌ها سفارش شده بود، به بیش از 171 میلیارد ریال رسید. همچنین ارزش صف صنعتی دریایی ایران به بیش از 57 میلیارد ریال، حفاری شمال به 33 میلیارد و 80 میلیون ریال، مپنا به 27 میلیارد و 228 میلیون ریال، سیمان فارس و خوزستان به هفت میلیارد و 146 میلیون ریال، فولادمبارکه اصفهان به چهار میلیارد و 321 میلیون ریال، بانک تجارت دو میلیارد و 493 میلیون ریال، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به یک میلیارد و 994 میلیون ریال، نورد و قطعات فولادی به یک میلیارد و 914 میلیون ریال و سرمایه‌گذاری توسعه ملی به یک میلیارد و 239 میلیون ریال رسید.