به گزارش خبرگزاری مهر، در این نیمسال تحصیلی شنبه دکتر سید مصطفی محققداماد شرح اشارات و تنبیهات ( ادامه از ترمهای قبل) را ارائه میکند.
یکشنبه دکتر سروش دباغ بازخوانیِ "درباره یقین" ویتگنشتاین ( دوره جدید) را به بحث میگذارد. دکتر شهین اعوانی هم کانت: دین در محدوده عقل (دوره جدید) را مطرح میکند. دکتر محمدحسن شفیعیان هم بررسی و شرح رسائل توحیدیه تألیف علامه محمدحسین طباطبایی (دوره جدید) را تدریس میکند.
دوشنبه نیز دکتر بابک عالیخانی آشنایی با جاویدان خرد را ارائه میکند. فقط کسانی که در این درس در ترمهای قبل شرکت داشتهاند میتوانند در این دوره ثبتنام کنند. دکتر سید احمد قائممقامی نیز ادیان ایران باستان (کلیات) ارائه میکند که ادامه مطالب از ترم قبل است. دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی هم به سیاق این چند سال در دوشنبه دفتر عقل و آیت عشق را ارائه میکند.
سهشنبه دکتر بهزاد سالکی فلسفه دین را ارائه میکند که این درس ادامه مطالب ترمهای قبل است. دکتر محمدحسن شفیعیان نیز مبانی عرفان عملی را بر اساس متن کتاب منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری هروی (ادامه از ترمهای قبل) درس میدهد. دکتر سید محمود یوسفثانی نیز نهایة الحکمة را تدریس میکند.
منوچهر صدوقیسها نیز چهارشنبهها شرح جدید منظومه سبزواری را در ادامه مطالب ترم قبل ارائه میکند. در این روز تحقیق در هرمنوتیک قرآن هم از سوی وی ارائه میشود. عاقبت آنکه سید محمد موسوی آشنایی با فلسفه اسلامی را در دوره جدید درس میدهد.
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