تمرکز پیام عید فطر واتیکان بر مبارزه با فقر و افراط گرایی؛ گزارش هفتگی ادیان جهان

پیام تبریک واتیکان به مناسب عید فطر منتشر شد

واتیکان روز جمعه پیام تبریکی به مناسبت پایان ماه رمضان برای مسلمانان منتشر و اعلام کرد کلید مبارزه با افراط ‌گرایی غلبه بر فقر است که به تعبیر واتیکان رنجهای غیرقابل تحمل ایجاد می‌کند.

در پیام واتیکان آمده است: همه ما می‌دانیم که فقر قدرت تحقیرانسان و ایجاد رنجهای غیرقابل تحمل را برای وی دارد، فقر اغلب منبع انزوا، خشم و حتی انزجار و میل به انتقام است. فقر می‌تواند محرک رویکردهای خشونت‌آمیز با اتکا به هر وسیله‌ای برای توجیه باشد که در آن میان می‌توان اعمال خشونت‌آمیز با دستاویز قرار دادن دین و اقدام به نام انجام عدالت الهی را متذکر شد.

این پیام توسط کاردینال ژان لوئی توران رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان به‌عنوان مقام ارشد واتیکان در امور بین دینی و اسقف اعظم پیر لوئیجی سلاتا نوشته شده است.

کاردنیال ژان لوئی توران یادآور شده است: به مناسبت این عید شما که پایان ماه رمضان را رقم می‌زند می‌خواهم از طریق این پیام آرزوی صلح و شادی برای شما داشته باشم .

براساس محتویات پیام واتیکان غلبه بر فقر و افراط‌گرایی باید در کنار هم صورت گیرد. این نامه استدلال می‌کند که به همین علت است که غلبه بر پدیده افراط ‌گرایی و خشونت ضرورتاً دربرگیرنده غلبه بر فقر از طریق ترویج توسعه انسانی است که از سوی پاپ پل ششم به نام تازه‌ای برای صلح تعبیر شده است.

عدم حمایت واتیکان از تدریس ادیان مختلف در مدارس

کنگره آموزش کاتولیک واتیکان در نامه‌ای به کنفرانس اسقفهای کاتولیک خواستار درنظرگیری حایگاه ویژه برای آموزش دین در مدارس شد و یادآور شد که از ایده تدریس ادیان مختلف در مدارس حمایت نمی‌کند.

در نامه کنگره آموزش کاتولیک واتیکان آمده است: موضوع دین مسیحیت باید با همان جدیت و عمقی دنبال شود که سایر موضوعات درسی درنظر گرفته شده است. ویژگی این آموزش به نوعی است که ماهیت آن را نباید از موضوعات درسی جدا کنیم.

در ادامه این نامه آمده است: بنابراین ضروری است که آموزش دینی دین در مدارس به عنوان موضوع درسی درنظر گرفته شود و همان التزامات و نظم سایر موضوعات در رابطه با آن مدنظر باشد.

به حاشیه راندن آموزش دینی در مدارس در عمل می‌تواند به دانش‌آموزان لطمه وارد کند و به ایجاد پریشانی منتهی شده و در نهایت بی‌تفاوتی دینی و نسبی‌گرایی را برای آنها رقم بزند. این درحالی است که واتیکان از ایده تدریس ادیان مختلف حمایت نمی‌کند و آن را عاملی برای ایجاد نسبی‌گرایی دینی می‌داند.

مدارس دولتی ایتالیا وقت اختیاری را به عنوان " ساعت دین" اختصاص داده که طی آن دانش‌آموزان می‌توانند از آموزش کاتولیک یا ادیان دیگر بهره گیرند.

این درحالی است که براساس قانونگذاری‌های سال 2007 تنها دانش‌آموزانی که واحد آموزش کاتولیکیسم را می‌گذرانند برای خود رتبه آکادمیک ثبت می‌کنند، اما در ماه آگوست امسال یک دادگاه ایتالیایی حکم داد که دانش‌آموزان دبیرستانی دیگر نباید برای مطالعه کاتولیکیسم رتبه آکادمیک کسب کنند، حکمی که موجب انتقاد سیاستمداران راست‌گرا از جمله وزیر آموزش شد.

انتقاد سازمان امداد مسیحی از عملکرد کمیسیون‌ اروپا در زمینه تغییرات جوی

بودجه پیشنهادی کمیسیون اروپا برای مساعدت مالی کشورهای فقیر در مقابله با تغییرات جوی مورد انتقاد سازمان توسعه بین‌المللی کلیساها مستقر در بریتانیا قرار گرفت.

کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است که اتحادیه اروپا بودجه ای را بین 2 تا 15 میلیارد یورو در سال برای مساعدت کشورهای فقیر به منظور مقابله با تغییرات جوی و کاهش انتشار کربن پرداخت نماید، این درحالی است که سازمان توسعه بین المللی کلیساها یا سازمان امداد مسیحی اعتقاد دارد بودجه موووارد نظر برای این کار مبلغی نزدیک به 35 میلیارد یورو است . از این رو سازمان امداد مسیحی از دولت بریتانیا خواسته عملکرد خود را بهبود بخشیده و موجبات فعال‌تر شدن اتحادیه اروپا را فراهم کند.

نلسون موفو مدیر روابط عمومی سازمان امداد مسیحی اظهار داشت که اگر میزان تخمین زده کمیسیون اروپا مورد قبول واقع شود، هدف کاهش دمای زمین تا دو درجه سانتیگراد به هدفی دور دست‌تر تبدیل می‌شود. آلودگی کشورهای صنعتی تأثیرات مخربی را در کشورهای درحال توسعه اعمال می‌کند که این امر در قالبهای قحطی، سیل، و طوفانهای فصلی مشاهده می‌شود. کشورهای صنعتی باید با مسئولیت تاریخی خود نسبت به انتشار گازهایی که به ایجاد تغییرات جوی منتهی شده رو به رو شوند.

این سازمان خیریه کلیسایی و مسیحی اعتقاد دارد که طرحهای کمیسیون اروپا به‌شدت تابع بازار کربن است تا بتوابند بودجه لازم را افزایش دهد. بازار کربن تضمین کننده سود مالی قابل اتکا نیست و منافع اندکی به کشورهای فقیر می‌رسد و علت آن فقدان تمایل به سرمایه‌گذاری در آنها است.

سازمان امداد مسیحی تأکید کرده است که نشست سازمان ملل در رابطه با تغییرات جوی که قرار است ماه دسامبر امسال در کپنهاگ برگزار شود نشستی قوی باشد و بودجه قابل‌توجهی برای کمک به کشورهای فقیر در نظر بگیرد تاتمام هزینه‌های توسعه ثبات‌پذیر و مناسب پرداخت شود.

رهبران دینی در همایش صلح آمریکا شرکت می‌کنند

یش از 350 رهبر دینی از ادیان توحیدی قرار است طی روزهای 20 تا 22 سپتامبر در دومین همایش سالانه صلح دریاچه جانالوسکا در کارولینای شمالی آمریکا شرکت کنند تا علاوه بر آشنایی با ادیان یکدیگر ارمغانهای هرکدام از سنتهای دینی را برای جستجوی صلح مورد ارزیابی قرار دهند.

شرکت کنندگان در این همایش علاوه بر بررسی آموزه ها و تعالیم ادیان مختلف برای تجلیل از میراث مشترک ادیان و بررسی راه های تأثیرگذار در برقراری صلح در جوامع محلی گردهم جمع می شوند.

اسقف اعظم الیاس چاکور، دکتر سعید سید، خاخام موردچای لبلینگ و دکتر لیزا شیرخ از پیشینه های دینی مختلف به تسهیل شدن این گفتگو میان سه دین ابراهیمی کمک می کنند.

دکتر سعید سید از نمایندگان مسلمانان که قرار است در این همایش شرکت کند ابراز امیدواری کرد شرکت کنندگان در نهایت به ابعاد مثبت تمام ادیان و نقش آنها در برقراری صلح نگاه کنند.

وی اظهار داشت: همه مؤمنان مسئولیت مشترکی در مقابل آفرینش خداوند دارند. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که پیروان ادیان به کسی صدمه نمی زنند و برای بهبود آفرینش و خلقت خداوند فعالیت می کنند این امر نوعی احساس آرامش در افراد، همسایگان، جوامع و بشریت ایجاد می کند.

سخنران هر دین در این همایش به آموزه های کتاب مقدس خود و آدابی می پردازد که در مقوله صلح جای می گیرد. همایش امسال با محوریت التزامات جهانی برگزار می شود.

رهبران دینی آمریکا خواستار اجرای طرح درمانی فراگیر شدند

بیش از 70 نفر از رهبران دینی از ادیان و مذاهب مختلف ایالات متحده آمریکا بیانیه‌ای را در حمایت از اجرای یک طرح درمان بهداشتی فراگیر، در دسترس و مسئولانه امضا کردند.

رهبران دینی در شمال غربی کارولینای شمالی از مذاهب مسیحی باپتیست، متدودیست، اپیسکوپال، مشایخی، حواریس مسیح، کاتولیک و دین اسلام و یهودیت همچنین ادیان و جنبشهای جدید دینی بیانیه حمایت از طرح درمان و بهداشت فراگیر را امضا کرده اند.

دراین بیانیه آمده است که ما کشیشها و وحانیون مستقر در مراکز آموزشی، درمانی و دینی بازنشسته و فعال ، مدیر و یا مشاور با کنار گذاشتن تمام اختلافات دینی در کنار هم آمده ایم تا بگویم که اکنون زمان ایجاد یک اصلاح درمانی بهداشتی است که هیچ فردی را در کشور محروم باقی نگذارد.

در بخشهای دیگری از این بیانیه آمده است: ما به عنوان رهبران جوامع دینی ضرورت بهبود طرحهای درمانی را در جوامع خود و جامعه گسترده تر تشخیص داده ایم و می خواهیم مقامات نیز از این طرح حمایت کنند چرا که درمان و بهداشت از حقوق بشر جهانی است.

پاپ به جزیره مالت سفر می‌کند

پاپ بندیکت شانزدهم دعوت به دیدار و سفر از کشور مالت را برای برگزاری مراسم یادبود واقعه غرق شدن کشتی سنت پل پذیرفته و قرار است که پس از بررسی‌های واتیکان این سفر در پایان آوریل یا اوایل ماه می سال ‌آتی میلادی صورت گیرد.

اسقف اعظم پل سرمونا اظهارداشت: به دنبال دعوت اسقفهای مالتی و اخیراً رئیس جمهوری مالت، پاپ دعوت برای سفر به این جزیره را پذیرفته است.

جزئیات برنامه سفر پاپ پس از سفر هیئتی از واتیکان بین روزهای 14 تا 16 اکتبر برای ارزیابی امکان‌پذیری این سفر و طرحهای آن قطعی می‌شوند.

اسقف اعظم مالت گفت که اسقفهای مالتی علاقمند بودند که این سفر پیش از ماه ژوئیه به عنوان خاتمه‌ای برای مراسم سال سنت پل انجام پذیرد، اما این سفر قرار است در آوریل 2010 به منظور گرامیداشت سالگرد غرق شدن و شکسته شدن کشتی سنت پل در مالت که 1650 سال پیش رخ داد صورت گیرد.

بندیکت شانزدهم از سال 2005 که به عنوان پاپ انتخاب شده است تاکنون 12 سفر معنوی به خارج از ایتالیا داشته است و قرار است در ماه جاری میلادی نیز به جمهوری چک سفر کند. سفر پاپ به مالت سومین سفرپاپی به این جزیره خواهد بود. ژان پل دوم سلف بندیکت شانزدهم دو بار طی 11 سال از این جزیره دیدن کرد. پاپ فقید کاتولیکها همچنین یک بار هم در می 2001 به منظور زیارت مسیر سنت پل به مالت رفت و پس آن به یونان و سوریه سفر کرد.