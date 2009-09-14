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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۰۴

ستاد کل نیروهای مسلح:

روز جهانی قدس تبلور عینی حمایت مردمی در مقابل اشغالگران صهیونیست است

روز جهانی قدس تبلور عینی حمایت مردمی در مقابل اشغالگران صهیونیست است

در آستانه روز جهانی قدس ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار بیانیه ای روز قدس را گرامی داشت و ضمن محکوم کردن جنایت های رژیم صهیونیستی خواستار حضور گسترده مردم در راهپیمایی این روز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر  در این بیانیه آمده است: جهان اسلام در شرایطی به استقبال این یادگار ارزشمند حضرت امام خمینی(ره) می رود که فلسطین مظلوم و قدس، به عنوان نماد همبستگی و نقطه ثقل وحدت امت اسلامی، همچنان تحت اشغال تجاوزگران صهیونیست قرار دارد.

با گذشت بیش از نیم قرن از اشغال سازمان یافته فلسطین به ویژه در نوار غزه و ارتکاب جنایات ضد بشری، قطع ورود مواد غذایی، دارویی و سوخت به این مناطق، توسعه شهرک های صهیونیست نشین، تخریب گسترده زیر ساخت های اقتصادی و یهودی سازی فلسطین، این سرزمین همچنان شاهد اقدامات تروریستی در نژادپرستانه رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی دفاع، به ویژه زنان و کودکان، محاصره گسترده مناطق فلسطینی و قدس شریف است.

فاجعه بارتر آنکه رژیم اشغالگر قدس در این رهگذر از حمایت تمامی اسلام ستیزان و ارکان استکبار جهانی به ویژه آمریکا که همه گونه پوشش مادی، نظامی، سیاسی، و دیپلماسی برای آن فراهم کرده است یاری گرفته تا وحشیانه به تجاوزها و جنایات خود ادامه دهد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با درک خطرات ناشی از حضور نامشروع و جعلی رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه، همواره بر صیانت از هویت اسلامی قدس و فلسطین و تحکیم وحدت و انسجام وحدت اسلامی، تاکید نموده و معتقدند تنها اراده مستحکم ملت های مسلمان منطقه، همراه با ایمان و اعتقاد به مقاومت که پیروزی های درخشانی را برای فلسطین و امت اسلامی در پی داشته است، می تواند مانع از زیاده خواهی های رژیم غاصب قدس باشد.

روز جهانی قدس، تبلور عینی حمایت مردمی ملت های آزاده و مستقل جهان از قیام ملت مظلوم و قهرمان فلسطین در مقابل اشغالگر صهیونیست است. ملت فلسطین، با تکیه بر این حمایت، فریاد رسای خود را برای رفع کامل اشغال از سرزمین تاریخی فلسطین، آزادی قدس ، آزادی تمام اسیران فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی و بازگشت کلیه آوارگان فلسطین به سرزمین آبا و اجدادی خویش سرداده و از دیگر ملت های آزاده جهان می خواهد از مبارزه و مقاومت فلسطین علیه تروریسم دولتی و سیاست نژاد پرستی رژیم اشغالگر قدس، دفاع و حمای نماید.

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اینک در آستانه روز بزرگ رزمایش وحدت و اقتدار مسلمین روز جهانی قدس همنوا با مستضعفان ، آزادیخواهان و عدالت طلبان سراسر گیتی با تاسی از معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی(ره) و در پرتو رهنمودهای آزادی خواهانه و رهایی بخش رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای عزیز از همه علمای بلاد اسلامی، اندیشمندان و فرهیختگان جهان و تشکل های غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه صلح جهانی و برادران و خواهران مسلمان و آزاده خود در کلیه کشورها و هموطنان فهیم ایران اسلامی دعوت می نماید، اکنون که پس از پیروزی های غرورآفرین مقاومت در جنگ 33 روزه و پایداری های شکوهمند مردم مظلوم غزه در جنگ 22 روزه ، رژیم نامشروع صهیونیستی نفس های آخر خود را می کشد با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس عزم راسخ خود را برای نابودی اسرائیل و آزادی قدس شریف به نمایش بگذارند که وعده الهی صادق است و فتح و ظفر از آن خداست.

کد مطلب 947306

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