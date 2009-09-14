روز جهانی قدس تبلور عینی حمایت مردمی در مقابل اشغالگران صهیونیست است

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: جهان اسلام در شرایطی به استقبال این یادگار ارزشمند حضرت امام خمینی(ره) می رود که فلسطین مظلوم و قدس، به عنوان نماد همبستگی و نقطه ثقل وحدت امت اسلامی، همچنان تحت اشغال تجاوزگران صهیونیست قرار دارد.

با گذشت بیش از نیم قرن از اشغال سازمان یافته فلسطین به ویژه در نوار غزه و ارتکاب جنایات ضد بشری، قطع ورود مواد غذایی، دارویی و سوخت به این مناطق، توسعه شهرک های صهیونیست نشین، تخریب گسترده زیر ساخت های اقتصادی و یهودی سازی فلسطین، این سرزمین همچنان شاهد اقدامات تروریستی در نژادپرستانه رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی دفاع، به ویژه زنان و کودکان، محاصره گسترده مناطق فلسطینی و قدس شریف است.

فاجعه بارتر آنکه رژیم اشغالگر قدس در این رهگذر از حمایت تمامی اسلام ستیزان و ارکان استکبار جهانی به ویژه آمریکا که همه گونه پوشش مادی، نظامی، سیاسی، و دیپلماسی برای آن فراهم کرده است یاری گرفته تا وحشیانه به تجاوزها و جنایات خود ادامه دهد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با درک خطرات ناشی از حضور نامشروع و جعلی رژیم صهیونیستی در منطقه خاورمیانه، همواره بر صیانت از هویت اسلامی قدس و فلسطین و تحکیم وحدت و انسجام وحدت اسلامی، تاکید نموده و معتقدند تنها اراده مستحکم ملت های مسلمان منطقه، همراه با ایمان و اعتقاد به مقاومت که پیروزی های درخشانی را برای فلسطین و امت اسلامی در پی داشته است، می تواند مانع از زیاده خواهی های رژیم غاصب قدس باشد.

روز جهانی قدس، تبلور عینی حمایت مردمی ملت های آزاده و مستقل جهان از قیام ملت مظلوم و قهرمان فلسطین در مقابل اشغالگر صهیونیست است. ملت فلسطین، با تکیه بر این حمایت، فریاد رسای خود را برای رفع کامل اشغال از سرزمین تاریخی فلسطین، آزادی قدس ، آزادی تمام اسیران فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی و بازگشت کلیه آوارگان فلسطین به سرزمین آبا و اجدادی خویش سرداده و از دیگر ملت های آزاده جهان می خواهد از مبارزه و مقاومت فلسطین علیه تروریسم دولتی و سیاست نژاد پرستی رژیم اشغالگر قدس، دفاع و حمای نماید.

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اینک در آستانه روز بزرگ رزمایش وحدت و اقتدار مسلمین روز جهانی قدس همنوا با مستضعفان ، آزادیخواهان و عدالت طلبان سراسر گیتی با تاسی از معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی(ره) و در پرتو رهنمودهای آزادی خواهانه و رهایی بخش رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای عزیز از همه علمای بلاد اسلامی، اندیشمندان و فرهیختگان جهان و تشکل های غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه صلح جهانی و برادران و خواهران مسلمان و آزاده خود در کلیه کشورها و هموطنان فهیم ایران اسلامی دعوت می نماید، اکنون که پس از پیروزی های غرورآفرین مقاومت در جنگ 33 روزه و پایداری های شکوهمند مردم مظلوم غزه در جنگ 22 روزه ، رژیم نامشروع صهیونیستی نفس های آخر خود را می کشد با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس عزم راسخ خود را برای نابودی اسرائیل و آزادی قدس شریف به نمایش بگذارند که وعده الهی صادق است و فتح و ظفر از آن خداست.