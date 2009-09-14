معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق واعظ زاده با شکل گیری معاونت جدیدی در نهاد ریاست جمهوری به نام معاونت علمی و فناوری طی حکمی در اسفند ماه سال 1385 به عنوان اولین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان منصوب شد.

این معاونت بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای حمایت و تقویت فعالیتهای علمی و پژوهشی نخبگان کشور تشکیل شد.

دکتر صادق واعظ زاده دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1364 و کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی برق از دانشگاه کوئین کانادا به ترتیب در سالهای 1372 و 1376 است و اکنون در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با درجه استادی در حال فعالیت است.





صادق واعظ زاده در مراسم معارفه در سال 1385

وی در دهه 1360 عضو دانشجویی ستاد انقلاب فرهنگی و سپس منتخب جهاد دانشگاهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس شورای مرکزی جهاد دانشگاهی، عضو شورای عالی برنامه ریزی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و معاون دانشجویی این وزارتخانه بوده است. همچنین از سال 1378 تا 1381 مشاور برنامه ریزی و توسعه وزیر فرهنگ و آموزش عالی و از سال 1378 تا 1384 عضو هیأت امنای جهاد دانشگاهی بوده است.

وی از سال 1381 نیز به عنوان عضو حقیقی مجدداً به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآمد.

دکتر واعظ زاده بالغ بر یکصد و سی مقاله پژوهشی در مجلات و کنفرانس های داخلی و خارجی چاپ و ارائه و همچنین مقالاتی در زمینه مدیریت فناوری تألیف کرده است.