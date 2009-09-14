دیدار با ذوب آهن آخرین فرصت خداداد در اهواز / حمایت از مجید جلالی

شهرام شفیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت کادرفنی این تیم گفت: انتظار داریم تیم فوتبال استقلال اهواز در دیدار با ذوب آهن نتیجه قابل قبولی را کسب کند در غیر اینصورت کادرفنی را تغییر خواهیم داد.

وی ادامه داد: امسال هزینه‌های ما بسیار بیشتر از فصل گذشته بود و در این شرایط منتظر نتایج قابل قبولی بودیم اما از عملکرد کل تیم به غیر از مطوری که در این بازی‌ها روند یکسان و مطلوبی داشته است، اصلا راضی نیستم.

مدیرعامل باشگاه استقلال اهواز همچنین تاکید کرد: هنوز با هیچ مربی وارد مذاکره نشده ایم و امیدواریم تیم بتواند در بازی با ذوب آهن نتیجه قابل قبولی را کسب کند اما اگر این اتفاق نیفتد به خاطر هواداران مجبوریم در تیم تغییرات ایجاد کنیم.

شفیع زاده در پایان در مورد اظهار نظری که از وی در خصوص جلالی در مطبوعات مطرح شده، گفت: من نگفتم هرگز مجید جلالی را به استقلال اهواز نمی آورم و حتی نام وی را هم در نشست خبری نیاوردم که متاسفانه بعضی ها قصد دارند با شیطنت، من را برابر جلالی قرار دهند. باید بگویم جلالی یکی از مربیان بادانش ایران است و در زمانی هم که در استقلال اهواز بود ما چیزی جز خوبی از وی ندیدیم.

تیم فوتبال استقلال اهواز در 3 دیدار گذشته خود برابر سپاهان در اصفهان، پاس در همدان و صبای قم در اهواز تن به شکست داده است و در حال حاضر با 5 امتیاز در رده چهاردهم جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر قرار گرفته است.