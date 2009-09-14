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۲۳ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۲۷

علیخانی در گفتگو با مهر:

دیدار کروبی و لاریجانی مفید و خیر بود

دیدار کروبی و لاریجانی مفید و خیر بود

عضو کمیته ویژه مجلس برای پی گیری وضعیت بازداشت شدگان دیدار امروز کروبی و لاریجانی را مفید و خیر خواند و اعلام کرد:این جلسه به پیشنهاد لاریجانی برگزار شد.

حجت الاسلام قدرت الله علیخانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار امروز مهدی کروبی و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ، افزود : این دیدار از ساعت 14 امروز در مجلس آغاز شد و به مدت 2 ساعت ادامه یافت.

وی که خود نیز در این جلسه حضور داشت این جلسه را دوستانه خواند و برگزاری آن را "مفید" و "خیر" دانست .

علیخانی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا جلسات مهدی کروبی با علی لاریجانی ادامه خواهد یافت یا خیر، تصریح کرد: بله ، در صورت لزوم این جلسات ادامه می یابد.

قدرت الله علیخانی به این توضیحات در خصوص این جلسه بسنده کرد و گفت : قرار نیست جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر شود.

 

کد مطلب 947327

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